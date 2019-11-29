Опубликован украинский трейлер экранизации бродвейского мюзикла "Кошки" (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 26 декабря 2019 года.

В сети появился дублированный трейлер киноверсии известного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки".

В фильме снимались Ребел Уилсон, Йен МакКеллен, Дженнифер Хадсон, Джеймс Корден и Тейлор Свифт. Кроме того, Джуди Денч играет в киноадаптации мужскую роль, а Идрис Эльба перевоплотился в злодея.

Режиссером адаптации выступил Том Хупер. В украинский прокат картина выйдет 26 декабря 2019 года.

Ранее Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts из саундтрека к фильму "Кошки".

Премьера мюзикла "Кошки" Эндрю Ллойда Уэббера, в основу которого легла книга детских стихов Т. С. Элиота "Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом", состоялась в Лондоне в 1981 году, а на Бродвее - в 1982 году. На протяжении 20 лет мюзикл был одной из самых известных бродвейских постановок.