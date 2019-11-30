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Внучка Элвиса Пресли сыграет главную роль в сериале от Amazon

Внучка Элвиса Пресли сыграет главную роль в сериале от Amazon
10:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:30-летняя внучка культового американского актера и певца Элвиса Пресли получила главную роль в ленте о рок-группе.

Райли Кио станет звездой сериала, съемками которого занялась компания Amazon.

О том, что 30-летняя актриса Райли Кио станет звездой сериала Daisy Jones and the Six ("Дейзи Джонс и шесть") сообщило издание Variety.

Будущая многоэпизодная лента будет снята по мотивам одноименного романа писательницы Тейлор Дженкинс Рейд. Исполнительными продюсерами стали Риз Уизерспун и Ники Каро, которая также выступит режиссером.

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В центре сюжета сериала Daisy Jones and the Six ("Дейзи Джонс и шесть") известная рок-группа 70-х годов. Дейзи Джонс, которая будет главной героиней в сериале, сыграет Райли Кио, внучка Элвиса Пресли. По сценарию, она родилась в богатой семье, но ее родители всегда ее игнорировали. Однако, несмотря на это, ей удалось стать популярной певицей и автором песен, о которой знали в каждом уголке мира. Девушка из Лос-Анджелеса стала звездой сцены 70-х годов.

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Кино, Сериал, Amazon, Внучка Элвиса Пресли, Райли Кио.
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