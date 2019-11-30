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Украинский фильм "Киборги" представили в Стамбуле

Украинский фильм "Киборги" представили в Стамбуле
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости культуры:В Стамбуле проходят "Дни украинского кино" с 28 ноября по 1 декабря, в рамках которых состоялся показ фильма "Киборги".

Представлял украинскую ленту режиссер Ахтем Сеитаблаев. По словам режиссера, "Киборги" представлены почти в 50 странах по всему миру.

Этот фильм построен на документальном факте о защите нашей Родины. И собственно "киборгами" этих людей назвал враг за то, что они не сдаются, мужественно защищают свою землю, своих детей, свои семьи – и все то, что дорого, – заявил Ахтем Сеитаблаев.

О чем фильм "Киборги"? Это полнометражный художественный фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева о боях в Донецком аэропорту во время вооруженного конфликта на Донбассе. Кинолента рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года.

Кроме того, режиссер вспомнил, как два года назад во время презентации фильма в Гааге один из зрителей спросил, зачем им привезли этот фильм, ведь всем безразлично, что происходит в Украине.

"Все обернулись в его сторону и начали указывать ему, чтобы замолчал, но он спросил снова – зачем показывать этот фильм в стране, где забыли о своих соотечественниках, погибших в самолете рейса МН-17, который сбила Россия? Это было неожиданно. Тогда лишь я понял, что он имел в виду, обращаясь к залу: он хотел сказать, что его соотечественники живут и боятся, чтобы никто не тронул. Но тронут", – сказал Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев получил награду за лучшую мужскую роль на Босфорском кинофестивале

Преподаватель истории отделения украинистики Стамбульского университета Александр Середа отметил, что на показе "Киборг" присутствовали его студенты и некоторые из них в слезах ушли из зала.

"Мы обсуждаем события в Украине, они прекрасно знают, что у нас идет война, адекватно воспринимают, понимают, кто эту войну развязал, кто является агрессором", – сообщил преподаватель Стамбульского университета.

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Кино, Актер, Режиссер, Киборги, Ахтем Сеитаблаев.
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