Фильм "История Зимнего сада" выходит в прокат (Видео)

Новости культуры:Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале Ji.hlava в Чехии. Международная - на DOK Leipzig в Германии, североамериканская - на Full Frame в США.

Дебютная лента режиссера Семена Мозгового "История Зимнего сада" выходит в украинский прокат. Об этом сообщает компания 86PROKAT.

"Прокат стартует 5 декабря 2019 года. Картину увидят зрители в Киеве, Львове, Харькове и других городах Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинская премьера ленты прошла на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA, где "История Зимнего сада" получила награду за лучший украинский документальный фильм.

Он рассказывает о Зимнем саде - павильоне цветоводства на территории киевской ВДНХ - и его хранительнице Валентине Николаевне. Женщина уже 45 лет тщательно ухаживает за коллекцией экзотических растений и оранжереей, где они разместились. Время выхода на пенсию неумолимо приближается, но просьба руководства сложить полномочия шокирует Валентину Николаевну. Она протестует, считая, что растения без нее погибнут. В это время группа загадочных исследователей находит у входа в павильон канал мощной положительной энергии.

Музыку к "Истории Зимнего сада" написали украинские композиторы, соучредители проекта Nova Opera Роман Григорив и Илья Разумейко.