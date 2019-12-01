Фильмы о любви, которые понравятся не только женщинам (Фото)

1 Любовь — как талант, и каждый наделен этим талантом в разной степени. Смотрите список фильмов, в которых рассказывается о разных проявлениях этого прекрасного чувства. Артист / The Artist Невероятно титулованный фильм: он получил аж 5 Оскаров, а пес, который сыграл в этом фильме — отдельную награду Каннского фестиваля. Черно-белый "Артист" снят в стиле ретро, и в нем… абсолютно нет слов. Да, это немое кино. В этом фильме история рассказывается чувствами и эмоциями. Так что мозг лучше выключить и пошире открыть сердце. Только так можно прочувствовать этот наивный искренний фильм.

2 Довольно слов / Enough Said Жизненный и очень правдивый фильм, за просмотром которого действительно веришь актерам. Картина рассказывает о зарождающемся романе Евы и Альберта. По нелепой случайности она оказывается массажисткой бывшей жены своего нового бойфренда. Из чистого любопытства Ева начинает потихоньку узнавать у нее, почему распался их брак, и что же не так с милягой Альбертом. Романтичная история о двух симпатичных взрослых людях, не лишенных чувства юмора.

3 На обочине / Sideways Через неделю холостяк Джек женится на замечательной девушке. В отличие от него, школьный учитель и писатель Майлз уже два года в разводе. Вместо традиционного мальчишника друзья отправляются в поездку по винным хозяйствам Калифорнии. Это кино необходимо не просто смотреть — им нужно наслаждаться, словно прекрасным вином, смакуя и оценивая неповторимый цвет, аромат, букет и наслаждаясь великолепным послевкусием.

4 Она / Her Одинокий писатель Теодор, покупает новую техническую разработку — операционную систему, призванную исполнять любое желание пользователя. К удивлению Теодора, вскоре между ним и операционной системой Самантой (голос которой принадлежит Скарлетт Йоханссон) возникает роман. Фильм "Она" впечатляет своей реалистичностью, хотя история повествует о фантазии.

5 Ланчбокс / Dabba Это очень нетипичный, удивительный индийский фильм. В нем рассказывается о немолодом служащем, в жизни которого после смерти жены не наблюдается никаких перемен. Каждый день на обед у него корпоративный ланч из рук курьера. Но однажды в своих металлических баночках он обнаруживает домашнюю еду, по ошибке доставленную ему. Так между служащим и женщиной, которая ее приготовила, возникает переписка в виде записок, оставленных в контейнерах с едой.

6 Захватывающее время / The Spectacular Now Что случается, когда хорошая девочка начинает дружить с плохим мальчиком? Саттер держится в школе и на работе только благодаря личному обаянию и думает только о сегодняшнем дне. Шелли — умница и трудяга, у нее есть четкое понимание, кто она и чего хочет. Эти два абсолютно разных человека притягивают друг друга по разным причинам и по-разному влияют друг на друга. Простой и ясный фильм о том, что жизнь — штука сложная.

7 Вне поля зрения / Out of Sight Фильм рассказывает криминальную, но в то же время очень романтичную историю о грабителе Джеке Фоули (Джордж Клуни) и работнике прокуратуры Карен Сиско (Дженнифер Лопез). Познакомились их герои в багажнике машины, где прятался Джек, сбежав из тюрьмы и взяв в заложницы Карен. Главные актеры здесь искрят и химичат по полной, из них вышла одна из самых запоминающихся и необычных пар в кино.

8 Субмарина / Submarine Познакомьтесь с Оливером Тейтом — не по годам развитым тинэйджером, неисправимым романтиком и сентиментальным мечтателем, которого никто не воспринимает всерьёз. Главные цели Оливера: сохранить разваливающийся брак своих родителей и встретить девушку мечты. Прекрасный фильм с тонким юмором, причудливо выписанными портретами и глубоким проникновением в человеческую природу.

9 Версальский роман / A Little Chaos В этой истории мы видим Францию во времена короля Людовика XIV. Сабин Де Барра — талантливая женщина, работающая садовником-декоратором. Ей предстоит довести до идеала и полной гармонии сады Версальского дворца. Сабин ждет новое важное знакомство, встреча с ее прошлым и будущим, а главное — садовница обретет дружбу с первым человеком государства.

10 Французская сюита / Suite Française Фильм рассказывает историю любви француженки Люсиль и немецкого офицера Бруно. На фоне зарождения хрупкой любви между бывшим музыкантом и юной девушкой фильм повествует об обычных человеческих ценностях и о том, насколько сильно война влияет на людей. Картину интересно смотреть благодаря реалистичности событий, отличной игре актеров, а также умело воссозданной атмосфере того времени.

11 Тихая гавань / Safe Haven Очередная экранизация романа Николаса Спаркса получилась очень красивой, лиричной, позитивной и теплой. Кэти бежит из родного города в поисках спокойного и уединенного места. Она останавливается в небольшом прибрежном городе, где находит работу, снимает домик и обзаводится новыми знакомствами. И даже позволяет себе влюбиться в Алекса, вдовца с двумя детьми. Но каждую ночь ее мучают кошмары, ей кажется, что прошлое никуда не уйдет, оно всегда будет поблизости.

12 Клятва / The Vow Казалось бы, сколько можно уже снимать фильмы про потерянную память. Но сюжет данной картины достаточно необычный: супружеская пара спустя несколько лет после свадьбы попадает в аварию. У главной героини в памяти остается только отрезок времени, до знакомства с будущим супругом. Он снова пытается завоевать любовь, которая один раз уже вспыхнула. Картина основана на реальной истории супругов Карпентеров, произошедшей в 1993 году.

13 Молодая Виктория / The Young Victoria "Молодая Виктория" — исторический фильм, сделанный с любовью, он прекрасно костюмирован и обставлен. Неудивительно, что это произведение получило столько наград. По сюжету рассказывается об определенном периоде жизни и правления королевы Виктории. Нам показывают ее историю зарождающихся отношений и начало замужества с Альбертом. Фильм доказывает, что Виктория — это идеал великой королевы. И она не только королева, она — мать и любящая жена.

14 Безумная и прекрасная / Crazy/Beautiful Любовь — не только счастье. Она и случай. И испытание. И судьба… Карлос — парень из бедной семьи. Николь — капризная богатая девчонка. Обоим по семнадцать лет — и, похоже, это единственное, что у них есть общего. Но кто бы мог подумать, что их почти случайный легкий флирт вдруг так внезапно перерастет в чувство, прихода которого не ожидали оба.

15 На расстоянии любви / Going the Distance За пивом, разговорами о пустяках в баре и… за завтраком следующим утром безграничное остроумие и неподдельная искренность Эрин очаровывают Гарретта. Страсть вспыхнула и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето. Но Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. Однако шесть недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось.

16 Мой парень — псих / Silver Linings Playbook Видимо благодаря генератору случайных названий эта картина в российском прокате была озаглавена именно так (а не "Сборник лучиков надежды", как в оригинале). Пусть вас не обманывает заголовок — перед вами яркий образец драмы, который заслуженно принес Дженнифер Лоуренс Оскар за лучшую женскую роль. Сюжет разворачивается вокруг бывшего учителя Пэта Солитано, который провел 8 месяцев в психиатрической больнице, и теперь, возвратившись в родительский дом, пытается помириться со своей женой. Все идет по плану, пока Пэт не встречает Тиффани.

17 Любовь / Amour Жорж и Анна прожили вместе всю жизнь, рука об руку, постоянно заботясь друг о друге. Сейчас им за восемьдесят. Анна заболевает и ее жизнь начинает постепенно угасать: сначала отключается память, потом отказывается подчиняться тело, наступает паралич. Жорж пытается нанять сиделок, но с горечью понимает, что не может требовать от них душевной теплоты и искренности чувств, и он всецело посвящает себя заботам о жене. Это фильм о строгой, волевой любви, о взаимной помощи и поддержке.

18 Любовники с Нового моста / Les amants du Pont-Neuf Действие фильма разворачивается на социальном дне огромного Парижа. Выйдя из ночлежки для бездомных, где он лечился после наезда, совершенного на него неизвестным водителем, уличный факир Алекс возвращается ночевать на старейший парижский мост, где обнаруживает молодую художницу Мишель, которая, потеряв зрение, решила оставить дом и друзей. У Алекса и Мишель возникает стремительный и пьянящий, но целительный для обоих роман.

19 Любовь, сбивающая с ног / Punch-Drunk Love Барри Игану крупно не повезло. Быть восьмым ребенком в семье, где все остальные дети девчонки — это судьба не для слабых духом. Ему уже глубоко за тридцать, но Барри так и не научился нормально общаться с людьми. С женщинами — в особенности. Однажды он встречает странную девушку, которой суждено перевернуть всю его жизнь… И не думайте, что перед вами обычная романтическая комедия — совсем нет. Фильм довольно странный, но с положительной стороны.