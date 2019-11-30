Ричард Гир и звезда "Игры престолов" появились в трейлере фильма "Три Христа" (Видео)

Новости культуры:Фильм "Три Христа" основан на реальных событиях.

Компания IFC Films представила официальный трейлер фильма Джона Эвнета "Три Христа", основанного на реальных событиях. В картине снялись Ричард Гир, а также Уолтон Гоггинс, Брэдли Уитфорд и звезда "Игры престолов" Питер Динклэйдж.

Действие картины разворачивается в 1959 году. В центре сюжета – доктор Алан Стоун (Ричард Гир), который считает, что пациентов с шизофренией необходимо лечить не с помощью лишения свободы и электрошока, а сочувствия и понимания.

В его исследовании принимают участие трое мужчин Джозеф (Питер Динклэйдж), Леон (Уолтон Гоггинс) и Клайд (Брэдли Уитфорд). Пациентов объединяет то, что каждый из них считает себя Иисусом Христом. Стоун постарается помочь им, тем самым раздвинув границы медицины.

Напомним, что в сети появился трейлер криминального фильма "Подлинная история банды Келли", в основе сюжета которой лежит известная книга Питера Кэри. В центре сюжета — история знаменитого австралийского бандита Неда Келли, о котором была наслышана вся полиция в 1870-е годы. Кто-то считал его воплощением ужаса, но для других он стал благородным разбойником вроде Робина Гуда.