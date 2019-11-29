Опубликован первый трейлер фильма "Подлинная история банды Келли" по книге Питера Кэри (Видео)

Новости культуры:Премьера запланирована на 16 января 2020 года.

В сети появился трейлер криминального фильма "Подлинная история банды Келли", в основе сюжета которой лежит известная книга Питера Кэри.

В центре сюжета — история знаменитого австралийского бандита Неда Келли, о котором была наслышана вся полиция в 1870-е годы. Кто-то считал его воплощением ужаса, но для других он стал благородным разбойником вроде Робина Гуда.

Режиссером картины выступил Джастин Курзель ("Кредо убийцы"), а главные роли исполнили Джордж Маккей, Рассел Кроу, Николас Холт, Чарли Ханнэм и др.

Премьера запланирована на 16 января 2020 года.

Напомним, что документальный фильм о группе Gorillaz "Долой фальшивых идолов" покажут в кинотеатрах по всему миру, в том числе и в Украине. Как сообщается на сайте проекта, показ состоится в Киеве, Одессе, Львове и Харькове в сети кинотеатров "Планета кино" 16 декабря.