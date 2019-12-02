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"Украина в фокусе": В Страсбурге проходит неделя украинского кино

"Украина в фокусе": В Страсбурге проходит неделя украинского кино
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:В Страсбурге, Франция, проходит неделя кино "Украина в фокусе".

До 7 декабря в престижном страсбургском кинотеатре Odyssee происходят показы пяти украинских фильмов.

Третьего декабря в Совете Европы также запланирован специальный показ короткометражных кинолент, представленных Одесским международным кинофестивалем.

По программе недели украинского кино в Страсбурге, будут продемонстрированы следующие картины: "Вулкан" режиссера Романа Бондарчука, "Захар Беркут" Ахтема Сеитаблаева, "Дикое поле" Ярослава Лодыгина, "Фокстер и макс" Анатолия Матешко, а также "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича.

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Организаторами недели украинского кино выступили Постоянное представительство Украины при Совете Европы, Одесский международный кинофестиваль, общественные объединения украинцев Страсбург "М.И.С.Т." и "Промо Украины" французская компания Daniel Ruff.

Мероприятие пройдет также при поддержке Федерации бадминтона Украины: на полях недели украинского кино в Страсбурге будет представлен Чемпионат Европы по бадминтону 2020 года, который будет принимать Украина.

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Фильмы, Кино, Страсбург, Неделя украинского кино, Украина в фокусе.
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