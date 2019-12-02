"Ведьмак": Netflix не прочь снять мультфильм по мотивам сериала

Новости культуры:До премьеры сериала "Ведьмак" осталось чуть больше двух недель, однако это не мешает ему быть наиболее обсуждаемым лентой.

Еще больший интерес к картине у фанатов разогрели слухи о возможной анимационной экранизации.

Как известно, сериал "Ведьмак" снимают по мотивам популярной одноименной игры, а ее создатели спроектировали, опираясь на события из книги Анджея Сапковского. Так, на сайте польского издания IGN Poland появилась информация, что Томаш Багиньски, который выступил исполнительным директором сериала "Ведьмак", не прочь создать мультсериал.

Он заявил, что не будет раскрывать подробности намерений, однако подтвердил, что компания Netflix не прочь выпустить анимационный сериал по мотивам уже популярного сериала.

Не хочу сказать ничего лишнего, но кто знает, вдруг мы захотим увидеть "Ведьмака" и в этом стиле, – сказал Томаш Багиньски.

Напомним, что премьера сериала «Ведьмак» состоится 20 декабря 2019 года. Еще до выпуска первого сезона создатели ленты продлили ее на второй. А в планах съемочной команды снять около 7 сезонов в случае, если многосерийная картина получит успех.