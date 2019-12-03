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Опубликован новый трейлер драмы "Судить по совести" с Майклом Б. Джорданом (Видео)

Опубликован новый трейлер драмы "Судить по совести" с Майклом Б. Джорданом (Видео)
15:58 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Картина выйдет в украинский прокат 9 января 2020 года.

Warner Bros. выпустила новый трейлер драмы Дестина Креттона "Судить по совести" (Just Mercy), основанной на реальных событиях.

Фильм снят по одноименной книге адвоката Брайана Стивенсона. В главных ролях снимались звезды киновселенной Marvel Майкл Б. Джордан ("Черная пантера"), Бри Ларсон (Капитан Марвел). Также в картине сыграл Джейми Фокс ("Рэй", "Робин Гуд: Начало").

В центре сюжета оказывается сам Стивенсон. В ленте расскажут, как молодой адвокат боролся за освобождение приговоренного к смертной казни Уолтера МакМиллиана (Джейми Фокс). Мужчину обвиняли в убийстве девушки, хотя имелись доказательства его невиновности, а свидетелем выступал преступник, у которого были причины врать.

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Стивенсон и в последующие годы зачастую сталкивался с юридическими делами, в которых ему приходилось бороться с расизмом, чтобы добиться справедливости и освободить незаслуженно осужденных.

Напомним, что до премьеры сериала "Ведьмак" осталось чуть больше двух недель, однако это не мешает ему быть наиболее обсуждаемым лентой. Еще больший интерес к картине у фанатов разогрели слухи о возможной анимационной экранизации. Как известно, сериал "Ведьмак" снимают по мотивам популярной одноименной игры, а ее создатели спроектировали, опираясь на события из книги Анджея Сапковского. Так, на сайте польского издания IGN Poland появилась информация, что Томаш Багиньски, который выступил исполнительным директором сериала "Ведьмак", не прочь создать мультсериал.

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Все по теме:

Адвокат, Кино, Фильм, Warner Bros., Трейлер, Майкл Б. Джордан, Судить по совести, Just Mercy.
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