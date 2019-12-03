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"Рад бы вернуться": звезда "Гарри Поттера" хочет сыграть в "Фантастических тварях"

"Рад бы вернуться": звезда "Гарри Поттера" хочет сыграть в "Фантастических тварях"
17:43 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Актер хочет сыграть одну из своих трех ролей из "Гарри Поттера", но также согласен и на новую.

Уже точно известно, что в 2021 году поклонников Волшебного мира Джоан Роулинг ждет третья часть «Фантастических тварей» с участием Эдди Редмэйна, Джонни Деппа и Джуда Лоу. Это ответвление истории о Гарри Поттере выступило некой ретроспективой известной истории, показывая события, произошедшие за много лет до прибытия Гарри и его друзей в Хогвартс.

И на днях выяснилось, что Уорвик Дэвис, сыгравший в саге о юном волшебнике сразу три роли, не прочь появиться и в «Фантастических тварях». Актер, известный своим небольшим ростом, сыграл в саге двух разных гоблинов, а также профессора Филиуса Флитвика.

В одном из интервью Дэвис заявил, что был бы рад погрузиться в эту часть Волшебного мира, а поскольку там есть определенные кроссоверы, то он мог бы сыграть даже одного из своих прежних персонажей. Так что если Роулинг захочет вернуть на экраны гоблинскую расу, один прекрасный кандидат у нее уже есть.

Если учесть, что франшиза может уделить больше внимания молодому Дамблдору (Джуд Лоу) в стенах школы, логично предположить, что зрителям могли бы рассказать и о прошлом профессора Флитвика — еще до того, как он стал главой Когтеврана. Но даже если прежних персонажей Дэвиса не удастся включить в сюжет, он уже выразил готовность попробовать себя в какой-нибудь новой роли.

 Стало известно, когда начнутся съемки третьей части "Фантастических тварей"

Пока о триквеле «Фантастических тварей» известно немного. Ожидается, что съемки стартуют в бразильском Рио-де-Жанейро весной 2020 года, а премьера ленты ориентировочно состоится 12 ноября 2021 года.

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Гарри Поттер, Актер, Фантастические твари, Уорвик Дэвис.
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