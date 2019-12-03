Согласились бы посмотреть все фильмы "Звездных войн" за тысячу долларов?

На это киноману придется потратить 22 часа 25 минут. Он также должен будет делиться собственными впечатлениями в социальных сетях. Однако попасть в список желающих не так уж и просто.
Киномарафон проводят для совершеннолетних граждан США. Кабельная компания устроит отбор среди пользователей твиттера. Каждый претендент должен написать мотивационное письмо, в котором выразит и обоснует свое стремление. Объем письма не должен превышать 200 слов. Также организаторы советуют участникам снять видео, которое могло бы выделить их среди других.
Победитель отбора получит и другие приятные призы во время просмотра. Ему предоставят попкорницу в виде R2D2, костюм Чубакки и бластерный пистолет Хана Соло. Киноман сможет смотреть фильмы в произвольной последовательности. Безусловно, презентом станет также коллекция всех фильмов на Blu-ray дисках.
Заявку на участие нужно оставить на сайте до 11 декабря. Другие условия – выполнить до 20 декабря. Именно в это время состоится мировая премьера финального фильма "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение".
Он официально является завершающей частью сиквел-трилогии, а также всей саги Скайуокеров. Как и было запланировано, новая часть будет продолжением всех восьми предыдущих фильмов и станет самым длинным эпизодом киносаги за всю историю. Лента продлится 155 минут.