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Сериал "Папик": смотреть онлайн 1,2 серии (Видео)

Сериал "Папик": смотреть онлайн 1,2 серии (Видео)
14:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Смотрите онлайн первые серии первого сезона украинского сериала "Папик" у нас на сайте.

В понедельник, 2 декабря, на телеканале "1+1" стартовал новый украинский сериал "Папик".

В украиноязычной комедии снялись известные украинские актеры, среди которых артисты, которые неоднократно снимались в проектах от "95 квартала". LifeStyle 24 предлагает посмотреть 1 и 2 серии сериала "Папик".

В конце года украинский кинематограф порадовал новой зажигательной комедией "Папик". Сериал выходит на телеканале "1+1" с понедельника по четверг. Однако, если вы пропустили первые серии на телевидении, предлагаем вашему вниманию 1 и 2 серии сериала "Папик".

Сериал "Папик": 1 серия смотреть онлайн

Сериал "Папик": 2 серия смотреть онлайн

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По сюжету, бывший актер, который пользовался большой популярностью в молодости, ностальгирует по признанию, узнаваемости и вниманию от фанаток. Поэтому, чтобы разбавить будни пенсионера, решает пойти в новую стильную парикмахерскую и сменить стрижку. После посещения барбершопа пожилой мужчина отправляется в ночной клуб, где перебирает с алкоголем и знакомится с молодой девушкой, которая принимает его за успешного миллионера.

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Сериал, Украинский сериал, Станислав Боклан, Папик.
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