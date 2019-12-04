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Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 3,4 серии (Видео)

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 3,4 серии (Видео)
15:37 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости культуры:Узнайте, какие события происходили в 3, 4 сериях нового сериала "Папик".

Комедийный украинский сериал продолжает завоевывать сердца ценителей качественного юмора и забавных сюжетов. Поэтому, если вы не успели посмотреть свежие эпизоды на телеканале "1+1", предлагаем вам посмотреть 3 и 4 серии сериала "Папик".

Сюжет сериала "Папик" разворачивается вокруг пенсионера, который думает, что скоро ему придется покинуть этот мир. Поэтому решает принарядиться перед смертью, посетив стильный барбершоп. Профессионалы своего дела навели красоту для экс-актера, после чего он решил оторваться в ночном клубе как в последний раз. Перебрав с алкоголем, пенсионер знакомится с молодой девушкой.

Лиза – охотница на "папиков". Она искренне верит, что ее новый знакомый – богатый бизнесмен. Однако муж молодой "хищницы" узнает о ее неверности и подает на развод. Теперь Лиза хочет наладить свою личную жизнь.

"Папик": 3 серия смотреть онлайн

В 3 серии сериала "Папик" Александр Николаевич, в прошлом известный актер, неожиданно для себя узнает, что его сосед разбогател путем обмана пенсионеров. Как ценитель справедливости, он хочет отомстить негодяю, а в сообщницы берет разведенную женщину Лизу. Они поселяются в соседней вилле, после чего их жизнь превращается в сказку. Однако Лиза не может забыть своему мужу развод, потому отправляется с "папиком" и на ограбление яхты своего экс-возлюбленного.

"Папик": 4 серия смотреть онлайн

Сериал "Папик": смотреть онлайн 1,2 серии (Видео)

В 4 серии сериала "Папик" Лиза, которая приняла Александра Николаевича за бизнесмена, решает пойти вместе с ним на шопинг. "Папик" мечтает произвести впечатление на своих старых товарищей, которых он пригласил в гости, поэтому хочет иметь безупречный вид, а, кроме того, планирует выдать арендованную виллу за собственную. Однако в гости к Александру и Лизе неожиданно приходят не только его друзья, но и комиссия по предоставлению субсидии. Поэтому вечеринка заканчивается не так весело, как планировал Александр.

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Сериал, Украинский сериал, Станислав Боклан, Папик.
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