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Четвертая кинопремия "Золотая Дзига" будет вручена в 23 номинациях

Четвертая кинопремия "Золотая Дзига" будет вручена в 23 номинациях
09:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости культуры:Победителем может стать любая персоналия, которая отметилась выдающимися достижениями или достижениями за последний год.

Украинская киноакадемия приняла регламент Четвертой Национальной кинопремии "Золотая Дзига".

Как сообщается на сайте киноакадемии, согласно регламенту, вручение Кинопремии состоится 28 апреля 2020 года.

"Прием заявок для участия в Кинопремии стартует 5 декабря 2019 года и продлится до 22 января 2020 года. К участию допускаются украинские фильмы, которые отвечают следующим требованиям: полнометражные игровые и анимационные фильмы, которые были в украинском кинопрокате хотя бы неделю в период с 1 января по 31 декабря 2019 г. .; документальные, короткометражные игровые, короткометражные анимационные фильмы, которые были в украинском прокате хотя бы неделю или участвовали в конкурсе кинофестиваля с историей ежегодной деятельности не менее 5 лет и наличием профессионального жюри в период с 1 января по 31 декабря 2019 г. .; все фильмы должны быть субтитрированные, озвученные или дублированные на украинском языке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отныне в рамках Национальной кинопремии "Золотая Дзига" основана премия "Открытие года". Определение победителей в этой номинации проходит на закрытом заседании Правления и Наблюдательного совета. Кроме того, Четвертую кинопремию также будут вручать за "Самые лучшие визуальные эффекты". Победителя будут выбирать среди игровых полнометражных фильмов.

Категория "Лучший анимационный фильм" разделена на "Лучший полнометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный анимационный фильм". Расширен перечень категорий фильмов для некоторых номинаций. Так, в номинации "Лучшая песня" теперь могут присутствовать как полнометражные игровые, анимационные и документальные фильмы, так и короткометражные игровые и документальные фильмы; в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший звук" могут быть представлены также и документальные фильмы. В пяти номинациях - "Лучший монтаж", "Лучший грим", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук" и "Самые визуальные эффекты" - победителей определят члены Наблюдательного совета и Правления с привлечением экспертов.

Определение победителей для награждения Кинопремией будет проходить в следующих номинациях:

  • Лучший фильм;
  • Лучший полнометражный документальный фильм;
  • Лучший короткометражный игровой фильм;
  • Лучший полнометражный анимационный фильм;
  • Лучший короткометражный анимационный фильм;
  • Лучшая режиссерская работа;
  • Лучшая женская роль;,
  • Лучшая мужская роль;
  • Лучшая женская роль второго плана;
  • Лучшая мужская роль второго плана;
  • Лучшая операторская работа;
  • Лучшая работа художника-постановщика,
  • Лучший сценарий,
  • Лучшая музыка;
  • Лучший грим;
  • Лучший дизайн костюмов,
  • Лучший звук;
  • Лучший монтаж;
  • Лучшие визуальные эффекты;
  • Лучшая песня;
  • Премия зрительских симпатий;
  • Открытие года;
  • Премия за вклад в развитие украинского кинематографа.

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Как комментирует исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух, в этом году Кинопремия пополнилась двумя новыми номинациями.

"Номинацию "Лучшие визуальные эффекты" мы обсуждали несколько лет подряд, но именно в этом году увидели, что наконец появились фильмы для достойной конкуренции. "Открытие года" - это особая номинация, ведь 2019 год отличился выдающимися победами украинских фильмов и успешными дебютами", - отмечает она.

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