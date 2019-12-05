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Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 5,6 серии (Видео)

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 5,6 серии (Видео)
10:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Сюжет сериала является знакомым для большего количества украинской молодежи.

В начале декабря на украинском телевидении стартовал новый сериал "Папик", который сразу же стал одним из любимых фильмов зрителей. Однако, что самое интересное, сериал наполнен не только юмористическими сценами, но и глубокими темами. Поэтому, смотрите 5 и 6 серии сериала "Папик", которые вышли накануне, 4 декабря.

Многоэпизодичная лента о пенсионере, которому удалось получить изрядное внимание привлекательной молодой женщины лишь благодаря безупречной стрижке, вышла на украинский экран в понедельник, 2 декабря. А уже сегодня, 5 декабря, зрители имели возможность увидеть 5 и 6 серии сериала "Папик".

Что было в 5 серии?

Лиза недовольна, что "дед" не готов ей просто так давать деньги. Тот, в свою очередь, заставляет ее устроить генеральную уборку в доме и придерживаться режима. Александр Николаевич отправляется торговать книгами на блошиный рынок, но неожиданно встречает там старого знакомого. Подруги Лизы жалуются на своих мужчин и завидуют ее папику. Дед выставляет девушку за двери. 

"Папик": 5 серия смотреть онлайн 

Что было в 6 серии?

Лиза с дедом бьются об заклад, что она прочитает книгу, а он овладеет компьютером. Девушка благодаря этому знакомится на похоронах с новым ухажером. Пока Лиза ходит на свидания, Александр Николаевич настойчиво пытается овладеть интернетом и социальными сетями.

"Папик": 6 серия смотреть онлайн 

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 3,4 серии (Видео)

Напомним, сюжет фильма разворачивается вокруг дедушки, который скучает за своим прошлым, а именно по времени, когда его узнавали, как известного актера. Перед смертью Александр Николаевич хочет привести свой вид в порядок, ведь его прическа и имидж желают быть лучшими. После визита в барбершоп седоватый дедушка отправляется в ночной клуб, где на его внешний вид повелась Лиза, которая охотилась на богатого "папика".

Однако ни она, ни ее "жертва" даже не подозревали, как неожиданная встреча изменит их жизнь. Поэтому, какие приключения ждут бешеную парочку – смотрите дальше.

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Кино, Сериал, Популярный сериал, Украинский сериал, Станислав Боклан, Папик.
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