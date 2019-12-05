Иван Реон из "Игры престолов" снимется в 3 сезоне "Американских богов" (Фото, Видео)

Новости культуры:Актер Иван Реон присоединяется к актерскому составу сериала "Американские боги" по книге Нила Геймана.

Яркое пополнение в касте "Американских богов". На днях стало известно, что сериал телеканала Starz, снятый по мотивам романа Нила Геймана, заполучил еще одного актера с многомиллионной армией фанатов.

Иван Реон, сыгравший в нашумевшей "Игре престолов" потрясающе отвратительного и жестокого бастарда Рамси Болтона, подписал контракт на роль лепрекона.

Зрителям, которые привыкли видеть Реона в образе убийцы, охотно скармливающего невинных людей своим цепным псам, вероятно, будет непросто сразу перестроиться, ведь персонаж актера по имени Лиам Дойл, согласно официальному заявлению телеканала, описывается как "обаятельный" и "добродушный". Пока о Лиаме мало что известно, но стоит отметить, что он станет единственным лепреконом среди американских богов после гибели во втором сезоне Сумасшедшего Суини (Пабло Шрайбер).

В любом случае на съемочной площадке Реон окажется в очень хорошей компании. Ранее было объявлено, что к шоу присоединились рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, который сыграет Йохана Венгрена, норвежского "берсерка" на службе у Одина, и Блайт Даннер в роли греческой богини плодородия Деметры.

Даты выхода на экраны третьего сезона "Американских богов" пока не называются, но предположительно встреча с уже полюбившимися и новыми персонажами ждет фанатов весной 2020 года.