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Четверг, 05.12.2019
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Иван Реон из "Игры престолов" снимется в 3 сезоне "Американских богов" (Фото, Видео)

Иван Реон из "Игры престолов" снимется в 3 сезоне "Американских богов" (Фото, Видео)
11:56 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Актер Иван Реон присоединяется к актерскому составу сериала "Американские боги" по книге Нила Геймана.

Яркое пополнение в касте "Американских богов". На днях стало известно, что сериал телеканала Starz, снятый по мотивам романа Нила Геймана, заполучил еще одного актера с многомиллионной армией фанатов.

Иван Реон, сыгравший в нашумевшей "Игре престолов" потрясающе отвратительного и жестокого бастарда Рамси Болтона, подписал контракт на роль лепрекона.

Зрителям, которые привыкли видеть Реона в образе убийцы, охотно скармливающего невинных людей своим цепным псам, вероятно, будет непросто сразу перестроиться, ведь персонаж актера по имени Лиам Дойл, согласно официальному заявлению телеканала, описывается как "обаятельный" и "добродушный". Пока о Лиаме мало что известно, но стоит отметить, что он станет единственным лепреконом среди американских богов после гибели во втором сезоне Сумасшедшего Суини (Пабло Шрайбер). 

 
 
 
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Wondering how the #OldGods are gonna win if they keep fighting their own side

Публикация от American Gods US (@americangodsus)  

 
 
 
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CASTING ALERT Join us in welcoming @_iwanrheon as the charming, good-natured leprechaun, Liam Doyle

Публикация от American Gods Intl (@amgodsintl)  

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В любом случае на съемочной площадке Реон окажется в очень хорошей компании. Ранее было объявлено, что к шоу присоединились рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, который сыграет Йохана Венгрена, норвежского "берсерка" на службе у Одина, и Блайт Даннер в роли греческой богини плодородия Деметры.

Даты выхода на экраны третьего сезона "Американских богов" пока не называются, но предположительно встреча с уже полюбившимися и новыми персонажами ждет фанатов весной 2020 года.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актер, Сериалы, Американские боги, Игры престолов, Иван Реон, 3 сезон Американских богов.
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