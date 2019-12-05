Скачать
Четверг, 05.12.2019
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
В США пообещали мощную поддержку Украины на "нормандской встрече"
Украинцам могут запретить пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту
Украинцам могут запретить пересекать границу с РФ
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
Владимир Кличко дал ценный совет Энтони Джошуа
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)
В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)

В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)

В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)
13:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Изюминкой увлекательной ленты остается то, что в основу фильма положены реальные события 1862 года.

Уже сегодня, 5 декабря 2019 года, киноманы смогут увидеть новый захватывающий фильм "Аэронавты" (The Aeronauts). Создатели картины обещают поразить незаурядной историей и спецэффектами.

Новый приключенческий фильм расскажет зрителям историю первых аэронавтов - британского ученого-метеоролога Джеймса Глейшира и пилота Амелии Рен. Сюжет основан на реальных событиях: в 1862 году смельчаки совершили путешествие на воздушном шаре, чтобы исследовать верхние слои атмосферы. Однако главные герои столкнулись со многими трудностями, которых не ожидали, и вынуждены были вести борьбу за выживание.

Кинолента "Аэронавты" будет несколько отличаться от реальной истории. Амелия Рен здесь вымышленный персонаж, ведь в ХІХ веке в путешествие с Джеймсом Глейшером отправился его друг Генри Коксвелл. Мужчины установили потрясающий рекорд, достигнув высоты 11 887 метров над землей. 

В сети появился первый украинский трейлер к фильму "007: Не время умирать" (Видео)

Представители лондонского Королевского общества уже успели раскритиковать решение режиссера Тома Харпера по замене персонажей. По их словам, Генри Коксвелл сыграл немалую роль в путешествии, спасая ученого с мировым именем.

Мировая премьера фильма состоялась на международных кинофестивалях в Теллурайде и Торонто. А в украинском прокате зрители смогут увидеть ее уже сегодня, 5 декабря 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Новые фильмы, Трейлер, Аэронавты, Новые кино.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
03 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
04 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
05 Итоги дня 4 декабря: пожар в Одессе и встреча Зеленского с премьером Швеции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Украинцам могут открыть доступ в кадастры
Верховная Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Рада отложила рассмотрение Избирательного кодекса
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Сегодня отмечают День волонтера
Сегодня отмечают День волонтера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь