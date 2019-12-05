В Сети появился новый захватывающий фильм "Аэронавты" (Видео)

Новости культуры:Изюминкой увлекательной ленты остается то, что в основу фильма положены реальные события 1862 года.

Уже сегодня, 5 декабря 2019 года, киноманы смогут увидеть новый захватывающий фильм "Аэронавты" (The Aeronauts). Создатели картины обещают поразить незаурядной историей и спецэффектами.

Новый приключенческий фильм расскажет зрителям историю первых аэронавтов - британского ученого-метеоролога Джеймса Глейшира и пилота Амелии Рен. Сюжет основан на реальных событиях: в 1862 году смельчаки совершили путешествие на воздушном шаре, чтобы исследовать верхние слои атмосферы. Однако главные герои столкнулись со многими трудностями, которых не ожидали, и вынуждены были вести борьбу за выживание.

Кинолента "Аэронавты" будет несколько отличаться от реальной истории. Амелия Рен здесь вымышленный персонаж, ведь в ХІХ веке в путешествие с Джеймсом Глейшером отправился его друг Генри Коксвелл. Мужчины установили потрясающий рекорд, достигнув высоты 11 887 метров над землей.

Представители лондонского Королевского общества уже успели раскритиковать решение режиссера Тома Харпера по замене персонажей. По их словам, Генри Коксвелл сыграл немалую роль в путешествии, спасая ученого с мировым именем.

Мировая премьера фильма состоялась на международных кинофестивалях в Теллурайде и Торонто. А в украинском прокате зрители смогут увидеть ее уже сегодня, 5 декабря 2019 года.