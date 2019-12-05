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Четверг, 05.12.2019
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Появился дублированный трейлер фильма "Мулан" от Disney (Видео)

Появился дублированный трейлер фильма "Мулан" от Disney (Видео)
20:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 26 марта 2020 года.

В сети появился второй дублированный трейлер фильма Disney "Мулан", который основан на поэме "Баллада Мулан".

Главную роль в фильме исполняет китайская актриса Лю Ифэй, которая ранее поддержала силовые действия полиции Гонконга в отношении протестующих граждан. В ответ на это в социальных сетях начали распространяться призывы к бойкоту предстоящей картины. 

Кроме нее, в картине снимались Донни Йен, Джейсон Скотт Ли, а также Джет Ли в роли Императора. Режиссером выступила Ники Каро.

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Согласно синопсису, когда император Китая издал указ о том, что один человек из каждой семьи должно служить в Армии Императора для защиты страны от Северных захватчиков, Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину, Па Жу, и проходит сложный путь для того, чтобы укрепить внутреннюю силу и найти истинное предназначение. Этот путь превратит ее в настоящего воина и принесет уважение благодарных соотечественников... и гордого отца.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Дисней, Walt Disney, Мультфильм, Полнометражный фильм, Анимация, Постер, Мулан, Киноадаптация, Баллада Мулан.
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