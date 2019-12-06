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"Звездные войны 9": режиссер обещает "привести фанатов в бешенство"

"Звездные войны 9": режиссер обещает "привести фанатов в бешенство"
02:04 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссер "Звездных войн 9" обещает продемонстрировать фанатам новые аспекты проявления Силы.

В фильме "Звездные войны 9: Скайуокер. Восход" поклонникам знаменитой космической саги предстоит увидеть новые проявления Силы, которые могут понравиться далеко не всем.

Об этом рассказал в интервью изданию Vanity Fair режиссер Джей Джей Абрамс.

"Было очень важно, чтобы мы не просто воспроизводили то, что вы уже видели, но добавили новые элементы, которые, как мы знали, приведут в бешенство некоторых фанатов и взволнуют иных. И среди этих новшеств не просто новые способы выполнения традиционных для этих фильмов действий, будь то погони или битвы на световых мечах и всего в том духе. Мы хотели убедиться, что эта картина также продемонстрирует аспекты Силы такими способами, которые выходят за рамки того, что вы видели раньше", - сказал он. Абрамс отказался уточнить детали.

Как неоднократно заверяли создатели, "Звездные войны 9" завершают историю клана Скайуокеров. Дальнейшее развитие знаменитой франшизы будет происходить уже без их участия.

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В создании фильма принимали участие Билли Лурд, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Люпита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Расселл. Образ скончавшейся ранее Кэрри Фишер не был воссоздан с помощью спецэффектов, были использованы не вошедшие ранее ни в одни из эпизодов сцены.

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Звездные войны, Джей Джей Абрамс, Звездные Войны 9: Скайуокер Восход.
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