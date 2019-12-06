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Студия Fox отснимет продолжение "Планеты обезьян": режиссер уже назначен

Студия Fox отснимет продолжение "Планеты обезьян": режиссер уже назначен
04:29 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссер "Бегущего в лабиринте" снимет продолжение "Планеты обезьян".

Студия Fox намерена продолжить историю разумных обезьян, которые захватили власть на Земле. Об этом свидетельствует тот факт, что в производство запускается фильм, который станет развитием фантастической серии "Планета обезьян". Как сообщает издание The Hollywood Reporter, сценаристом и режиссером картины назначен создатель трилогии "Бегущий в лабиринте" Уэс Болл.

Отмечается, что фильм станет одним из первых крупнобюджетных проектов Fox после реструктуризации, последовавшей за поглощением студии компанией Walt Disney. Сроки реализации этих планов пока не уточняются. Вероятнее всего, съемки начнутся в 2020 году с прицелом на премьеру еще через год.

Напомним, история франшизы берет свое начало в 1968 году, когда на экраны был выпущен фантастический фильм "Планета обезьян", снятый по мотивам произведения французского писателя Пьера Буля.

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В дальнейшем зрителям были представлены несколько экранизаций, последняя из которых под названием "Планета обезьян: Война" вышла в прокат в 2017 году. Производственный бюджет фильма составлял 150 миллионов долларов, а мировые кассовые сборы - 490 миллионов долларов.

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Фильмы, Планета обезьян, Уэс Болл.
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