А вы уже смотрели? Лучшие фильмы 2019 года по версии Американского института кино

Новости культуры:Американский институт кино назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

По давно сложившейся традиции Американский институт кино представил в конце года список лучших полнометражных фильмов и лучших телевизионных шоу.

Как обычно, в списках, куда были включены по десять проектов, их последовательность не имеет значения.

Лучшие фильмы 2019 года:

"Прощание",

"Ирландец",

"Кролик Джоджо",

"Джокер",

"Достать ножи",

"Маленькие женщины",

"Брачная история",

"1917"

"Однажды... в Голливуде",

"Дело Ричарда Джуэлла".

Лучшие сериалы 2019 года:

"Чернобыль",

"Корона",

"Фосси/Вердон",

"Игра престолов",

"Поза",

"Наследники",

"Невероятное",

"ВИП",

"Хранители",

"Когда они нас увидят".

Специального упоминания заслужил южнокорейский фильм "Паразиты", который ранее уже получил признание влиятельных ассоциаций кинокритиков Западного побережья США.

Отметим, что за последние 10 лет две трети фильмов, которые были отмечены Американским институтом кино, затем получали номинации на премию Киноакадемии. Исключением стал 2018 год, когда лишь пять картин затем привлекли внимание академиков.

Списки лучших формируют два жюри, в которых участвуют журналисты, историки кино и кинокритики.