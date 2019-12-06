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Пятница, 06.12.2019
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"Чужак" по книге Стивена Кинга: HBO выпустил еще один трейлер (Видео)

"Чужак" по книге Стивена Кинга: HBO выпустил еще один трейлер (Видео)
05:32 Сегодня Телеграф DTF Фото: Скриншот

Новости культуры:Появился свежий трейлер мини-сериала "Чужак" по роману Стивена Кинга.

Детективный триллер, в котором сыграли Бен Мендельсон ("Изгой-один") и Джейсон Бейтман ("Озарк"), стартует 12 января на HBO.

Согласно сюжету, детектив Ральф Андерсон расследует жестокое убийство 11-летнего мальчика, тело которого нашли в лесу. Подозреваемым становится добропорядочный учитель Терри Мейтленд, который, согласно доказательствам, в момент преступления находился в двух местах одновременно.

В мини-сериале также сыграли Синтия Эриво ("Вдовы", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль“"), Билл Кэмп ("Однажды ночью", "Джокер") и Мэри Уиннингэм ("Тёрнер и Хуч").

Вуди Харрельсон снимется в мини-сериале HBO об Уотергейтском скандале

"Чужак" получит 10 эпизодов, режиссёрами которых выступили Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн ("Джек Райан", "Академия Амбрелла") и Шарлотта Брандстром ("Наследие Юпитера", "Ведьмак").

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HBO, Стивен Кинг, Сериалы, Чужак.
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