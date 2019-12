Вуди Харрельсон снимется в мини-сериале HBO об Уотергейтском скандале

Новости культуры:Дата выхода проекта в эфир пока неизвестна.

Телеканал HBO начал работу над мини-сериалом об Уотергейтском скандале под названием "The White House Plumbers" ("Сантехники Белого Дома").

Как сообщает The Hollywood Reporter, главные роли в нем сыграют Вуди Харрельсон ("Зомбилэнд", "Прирожденные убийцы") и Джастин Теру ("По половому признаку").

Пятисерийный политический проект расскажет историю двух сотрудников команды президента Ричарда Никсона, чьи противозаконные попытки установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в Вашингтоне в ходе президентской избирательной кампании 1972 года, привели к отставке Никсона с поста президента.

Сценарий основан на реальных событиях тех лет и книге Эгила и Мэтью Крога "Целостность" (Integrity: Good People, Bad Choices, and Life Lessons from the White House).

Сценаристами назначены Алекс Грегори и Питер Хайк ("Вице-президент). Режиссером выступит Дэвид Мэндел ("Вице-президент").