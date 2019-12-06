Скачать
Пятница, 06.12.2019
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
В Раде появилась новая депутатская группа "Доверие"
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Джошуа рассказал о советах Владимира Кличко
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 7,8 серии (Видео)

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 7,8 серии (Видео)
10:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Сериал "Папик" стал лучшей премьерой сезона.

Популярная комедийная украинская лента дошла до экватора. Накануне, 5 декабря, на телеканале "1+1" вышли 7 и 8 серии сериала "Папик".

Рейтинги комедии заметно выросли уже после выхода двух первых серий. Ведь тема "охоты на папиков" забавная не только из-за качественных шуток, но и потому, что такая проблема достаточно актуальна и в реальном мире.

Так, напомним, лишь благодаря привлекательному внешнему виду пенсионеру Александру Николаевичу удалось получить внимание молодой и симпатичной девушки. Экс-актер хотел совершить самоубийство, однако перед смертью решил насладиться жизнью: пошел в барбершоп, сделал стильную прическу и стрижку бороды, выпил хорошего алкоголя и отправился на вечеринку в ночной клуб, где, собственно, встретил Лизу, которая мгновенно изменила его жизнь. Поэтому, как сложилась жизнь пенсионера Александра и охотницы Лизы – смотрите в 7 и 8 серии сериала "Папик".

Что было в 7 серии:

Лиза в отчаянии, что Борис ее использовал. Дед пытается помочь девушке справиться с депрессией и привить любовь к науке и искусству. Лиза под наставлениями деда пытается стать образованной девушкой и хорошей хозяйкой одновременно.

"Папик": 7 серия смотреть онлайн 

"Папик": 8 серия смотреть онлайн 

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 5,6 серии (Видео)

Что было в 8 серии:

Лиза отводит деда к стоматологу и, не упуская случая, заодно сама знакомится с врачом. Александр Николаевич, пытаясь устроить личную жизнь Лизы, придумывает уловки, как ее сблизить со стоматологом. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Украинский сериал, Станислав Боклан, Папик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
02 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
03 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
04 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
05 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Корь в Украине 2019: статистика смертности от заболевания
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
Гончарук рассказал, когда украинцам ждать снижения тарифов
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
Фильм &quot;Джокер&quot; снова выйдет в прокат
Фильм "Джокер" снова выйдет в прокат
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь