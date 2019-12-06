Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 7,8 серии (Видео)

Новости культуры:Сериал "Папик" стал лучшей премьерой сезона.

Популярная комедийная украинская лента дошла до экватора. Накануне, 5 декабря, на телеканале "1+1" вышли 7 и 8 серии сериала "Папик".

Рейтинги комедии заметно выросли уже после выхода двух первых серий. Ведь тема "охоты на папиков" забавная не только из-за качественных шуток, но и потому, что такая проблема достаточно актуальна и в реальном мире.

Так, напомним, лишь благодаря привлекательному внешнему виду пенсионеру Александру Николаевичу удалось получить внимание молодой и симпатичной девушки. Экс-актер хотел совершить самоубийство, однако перед смертью решил насладиться жизнью: пошел в барбершоп, сделал стильную прическу и стрижку бороды, выпил хорошего алкоголя и отправился на вечеринку в ночной клуб, где, собственно, встретил Лизу, которая мгновенно изменила его жизнь. Поэтому, как сложилась жизнь пенсионера Александра и охотницы Лизы – смотрите в 7 и 8 серии сериала "Папик".

Что было в 7 серии:

Лиза в отчаянии, что Борис ее использовал. Дед пытается помочь девушке справиться с депрессией и привить любовь к науке и искусству. Лиза под наставлениями деда пытается стать образованной девушкой и хорошей хозяйкой одновременно.

"Папик": 7 серия смотреть онлайн

"Папик": 8 серия смотреть онлайн

Что было в 8 серии:

Лиза отводит деда к стоматологу и, не упуская случая, заодно сама знакомится с врачом. Александр Николаевич, пытаясь устроить личную жизнь Лизы, придумывает уловки, как ее сблизить со стоматологом.