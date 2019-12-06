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Появился первый тизер 2-го сезона "Пацанов" (Видео)

Появился первый тизер 2-го сезона "Пацанов" (Видео)
12:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: popcornnews.ru

Новости культуры:В ролике фигурирует множество уже знакомых персонажей, тогда как новые герои пока не успели предстать перед зрителями.

На YouTube неожиданно появился первый промо-ролик ко второму сезону сериала "Пацаны", который с момента своего выхода на экраны уже успел завоевать массу поклонников. Очевидно, это была утечка информации (или же замысловатый рекламный ход), поскольку вскоре ролик по настоянию компании-производителя Amazon был заблокирован. Как бы там ни было, удалить что-то из Сети практически невозможно, так что видео все равно можно отыскать.

Главные персонажи "Пацанов" не просто остаются такими же неистовыми и сумасшедшими, но даже превосходят в этом самих себя, о чем говорят литры крови, которыми пропитан тизер.

В начале ролика на экране предстает залитый кровью Хоумлендер (Энтони Старр), который спускается вниз, чтобы прильнуть, наверное, к своему сыну (если судить по выражению лица героя). В столь устрашающем виде он оказался после взрывного расставания с Мэделин Стилуэлл (Элизабет Шу). Затем под грубые гитарные риффы следует нарезка из разных сцен, которые полны экшна, веселья и трупов. 

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Интересно, что ранее исполнитель одной из главных ролей Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл) рассказал, что во втором сезоне "Пацанов" стоит ждать такого уровня сумасшествия, к которому никто не готов, —и это были не пустые слова.

Напомним, что сериал повествует о группе вигилантов, которые преследуют супергероев, погрязших в пороках, разврате и нарциссизме. О дате премьеры второго сезона "Пацанов" пока сведений нет, но известно, что телешоу вернется в эфир Amazon Prime Video примерно в середине 2020 года.

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