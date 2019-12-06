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Disney работает над перезапуском комедии "Дорогая, я уменьшил детей"

Disney работает над перезапуском комедии "Дорогая, я уменьшил детей"
16:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Новая картина получила название Shrunk, а главную роль исполнит Джош Гад.

Студия Disney работает над перезапуском фильма "Дорогая, я уменьшил детей" (Honey, I Shrunk the Kids) 1989 года выпуска.

Как сообщает Variety, новая картина получила название Shrunk. Идея ребута принадлежит комику Джошу Гаду ("Красавица и Чудовище", Холодное сердце"), он также сыграет в новом фильме одну из главных ролей.

Режиссером предложили стать постановщику оригинального фильма Джо Джонстону. Сценарий напишет начинающий кинодраматург Тодд Розенберг.

Несмотря на то, что компания позиционирует Shrunk, как перезапуск, фильм продолжит сюжетную линию 1989 года. Сюжет фильма развернется в той же вселенной спустя 30 лет после истории оригинала. Гад сыграет сына изобретателя и ученого Уэйна Залински, которого в оригинале играл Рик Моранис.

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Напомним, оригинальная картина собрала в мировом прокате 222 млн долл. Фильм пять лет был самым кассовым в истории Disney. Два следующих сиквела ("Дорогая, я увеличил ребенка", 1992 и "Дорогая, мы себя уменьшили", 1997) оказались не столько успешными.

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Кино, Фильм, Дисней, Комедия, Дорогая, я уменьшил детей.
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