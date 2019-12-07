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Серьезные разногласия: режиссер "Терминатора" не хочет работать с Джеймсом Кэмероном

Серьезные разногласия: режиссер "Терминатора" не хочет работать с Джеймсом Кэмероном
09:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Одной из возможных причин провала "Темных судеб" стало отсутствие единства между Тимом Миллером и Джеймсом Кэмероном.

Несмотря на в целом позитивные отзывы со стороны критиков, "Терминатор: Темные судьбы" провалился в прокате, заработав лишь $255 млн при бюджете $185 млн. Не помогли возродить франшизу ни возвращение Линды Хэмилтон, ни Арнольд Шварценеггер, ни тот факт, что сценаристом и сопродюсером фильма стал Джеймс Кэмерон. Впрочем, режиссер картины Тим Миллер дал понять, что во время работы над новой частью "Терминатора" между ним и Кэмероном имели место серьезные разногласия.

Сложившуюся ситуацию Миллер прокомментировал так: 

"Я уверен, что можно написать книгу о том, почему фильм не сработал. Я сам пока не уверен, что именно пошло не так, продолжая размышлять об этом, но я горд этой картиной. Те аспекты, которые больше всего не понравились зрителям, находились вне моего контроля. Да, мы с Джимом [Кэмероном] постоянно спорили — как об отдельных репликах, так и о том, что должно было стать с "Легионом". Как по мне, единственный способ победить этого врага — отправиться в прошлое и задушить его в зародыше. Но Джим сказал: "Что драматичного в поражении людей?" А я ответил: "А что драматичного в том, что люди постоянно побеждают?" Но даже если мне суждено уступить в этих спорах, я должен продолжать бороться, поскольку это долг каждого режиссера. В итоге мне все же пришлось включить в фильм то, на чем настаивал Джим."

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На вопрос о том, хочет ли он и дальше сотрудничать с Кэмероном, Миллер ответил отрицательно, но при этом добавил, что их личные отношения остаются приятельскими. По словам Миллера, он попросту не желает вновь оказаться в ситуации, когда он не имеет контроля над своим фильмом.

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Джеймс Кэмерон, Режиссер, Терминатор, Тим Миллер, Терминатор: Темные судьбы.
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