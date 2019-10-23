"Чуть не умер во время операции": Арнольд Шварценеггер сообщил о неприятном инциденте

Новости шоу бизнеса:Американский актер рассказал, как однажды чуть не скончался на операционном столе.

Голливудская звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер в одном из интервью поведал о тяжелом времени, когда оказался на грани жизни и смерти.

Актер, который отметил в этом году свое 72-летие, сообщил журналистам, что еще в 1997 году, когда ему делали сложную операцию на сердце, он чуть не умер на операционном столе. Уточним, что подобные хирургические вмешательства Арнольду Шварценеггеру пришлось пережить целых шесть раз.

На вопрос о том, почему актер решился рассказать об этом только сейчас, Шварценеггер ответил, что с возрастом ему все сложнее заниматься в спортзале и его тело постепенно отказывается делать сложные упражнения: "Чем старше ты становишься, тем сложнее заниматься в зале. Твое тело уже не так слушается тебя, как в молодости".

Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, голливудский актер не боится активно продолжать сниматься в кино. Его очередное перевоплощения в Терминатора мы сможем увидеть уже 1 ноября этого года.