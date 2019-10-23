Скачать
Среда, 23.10.2019
Реформа местного самоуправления: в ОП объяснили необходимость внесения изменений в Конституцию
Реформа местного самоуправления: в ОП объяснили необходимость внесения изменений в Конституцию
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Кабмин обновил прогноз роста ВВП
Александрия вылетела во Францию, прождав 5 часов из-за тумана
Александрия вылетела во Францию, прождав 5 часов из-за тумана
Трансгендер подал в суд на голливудскую актрису: детали
Трансгендер подал в суд на голливудскую актрису: детали

"Чуть не умер во время операции": Арнольд Шварценеггер сообщил о неприятном инциденте

"Чуть не умер во время операции": Арнольд Шварценеггер сообщил о неприятном инциденте
16:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Американский актер рассказал, как однажды чуть не скончался на операционном столе.

Голливудская звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер в одном из интервью поведал о тяжелом времени, когда оказался на грани жизни и смерти.

Актер, который отметил в этом году свое 72-летие, сообщил журналистам, что еще в 1997 году, когда ему делали сложную операцию на сердце, он чуть не умер на операционном столе. Уточним, что подобные хирургические вмешательства Арнольду Шварценеггеру пришлось пережить целых шесть раз.

На вопрос о том, почему актер решился рассказать об этом только сейчас, Шварценеггер ответил, что с возрастом ему все сложнее заниматься в спортзале и его тело постепенно отказывается делать сложные упражнения: "Чем старше ты становишься, тем сложнее заниматься в зале. Твое тело уже не так слушается тебя, как в молодости".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Without the fans, there is no movie, and no movie star. Thank you all for your reactions to our @terminator fan screenings, here in Korea and back in the United States. #terminatordarkfate

Публикация от Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger)

Прямо посреди эфира телешоу Алек Болдуин неожиданно снял штаны (Видео)

Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, голливудский актер не боится активно продолжать сниматься в кино. Его очередное перевоплощения в Терминатора мы сможем увидеть уже 1 ноября этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Арнольд Шварценеггер, Операция, Смерть, Терминатор, Американский актер, Терминатор: Темные судьбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лучшие народные способы чистки кровеносных сосудов
02 Шахтер 2:2 Динамо З: события матча
03 Медики рассказали, как правильно закусывать спиртное
04 Названы способы сделать кофе вкуснее и полезнее для здоровья
05 Эти продукты можно есть на ужин без вреда для фигуры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Одесса получила новую партию катеров Island (Фото)
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
Напавшему на Dzidzio россиянину грозит до 4 лет тюрьмы
&quot;Странный архаизм&quot;: Дубилет о судьбе &quot;Урядового Кур‘єра&quot;
"Странный архаизм": Дубилет о судьбе "Урядового Кур‘єра"
Точнее чем CRISPR: представлено новый метод генного редактирования
Точнее чем CRISPR: представлено новый метод генного редактирования
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь