Прямо посреди эфира телешоу Алек Болдуин неожиданно снял штаны (Видео)

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер Алек Болдуин сумел шокировать своих поклонников и телеведущего Джимми Феллона.

Соответствующее видео появилось на ютуб-канале Tonight Show Starring Jimmy Fallon, где Алек Болдуин был приглашенным гостем. Во время прямого эфира 61-летний актер решил показать, насколько похудел за последние месяцы. Он неожиданно встал с дивана и спустил свои штаны, чем вызвал хохот в зале.

"Смотри, как я похудел! Готов? Ни одного лишнего килограмма. Штаны мне больше не подходят", – рассказал Алек Болдуин.

От неожиданной выходки актера Джимми Фэллон аж вскочил со своего кресла и бросил фотокарточку, которую держал в руках. За считанные секунды смущенный телеведущий, не сдерживая смеха, подбежал к Алеку Болдуину и пытался прикрыть его нижнее белье фотографией.

"Да, Алек, мы все заметили, как ты похудел. Все триста миллионов человек это заметили сейчас, уверяю тебя", – с юмором добавил он.

Кто такой Алек Болдуин?

Голливудский актер, снявшийся в десятках кинолент. Наиболее известными его работами являются "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин". В 2002 году Алек Болдуин женился на актрисе Ким Бейсингер, от которой у него совершеннолетняя дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с тренером по йоге Хиларией Томас, которая и помогает ему следить за формой. Пара воспитывает 4 детей и готовится к рождению пятого.