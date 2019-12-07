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Почему Джоуи и Фиби не могли быть вместе: сценарист "Друзей" расскрыл карты

Почему Джоуи и Фиби не могли быть вместе: сценарист "Друзей" расскрыл карты
12:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Дэвид Крэйн признался, что такая сюжетная линия слишком проста и предсказуема.

Команда американского комедийного телесериала решила пойти другим путем.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что сценаристы "Друзей" создали любовную линию Моники и Чендлера только под давлением фанатов. Чтобы обосновать свой подход к жизненным историям персонажей, американский сценарист и продюсер в интервью рассказал, чем вызвано решение создать лишь две супружеские пары.

С тех пор, как новость про съемки специального эпизода "Друзей" к 25-летию сериала облетела весь мир, не утихают разговоры о развитии сюжетных линий любимых персонажей. У поклонников возникли подозрения, что Дэвид Крейн стремится в новых сериях объединить еще два одиноких сердца Джоуи и Фиби. Но культовый сценарист опроверг такие подозрения.

Мы чувствовали, что продолжение всей этой истории будет ошибкой. Когда ваша цель состоит в том, чтобы сохранить общую сюжетную линию для шести персонажей, было бы очень легко пойти этим путем, но думаю, мы все чувствовали, что это будет ошибкой... Тогда все было бы слишком хорошо, – признался Дэвид Крейн.

Кроме того, сценарист признается, что для команды было сверхсложной задачей сделать историю Моники и Чендлера не похожей на развитие отношений Рейчел и Росса.

 
 
 
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Celebrating a Thursday night 25 years ago. We might be in different places but we are connected#STILLTHEREFORYOU #FRIENDS #friends25thanniversary #[email protected] #COMEONALREADYJEN

Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

 

Мы сделали историю Росса и Рейчел, поэтому для Моники и Чендлера нужно было придумать другой перечень испытаний. Весь их путь и то, как они пришли к совместной жизни и рождению детей, должны отличаться. Это трудная задача, когда творишь шоу в течение десяти лет, – рассказал о тонкостях творческой работы Дэвид Крейн.

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На сценаристов и продюсеров Дэвида Крейна и Марту Кауффман возлагают огромные надежды сторонники "Друзей" во всем мире. С годами ситком не теряет своей популярности потому, что его сюжет очень близок каждому зрителю. И хотя эксперты находят киноляпы в сериале и придирчиво оценивают работу режиссера, однако от этого любовь зрителя к "Друзьям" не меняется.

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Кино, Сериал, Друзья, Дэвид Крейн.
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