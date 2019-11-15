"Он так и не смог ее забыть": Мэттью Перри "всегда был влюблен" в свою коллегу

Новости шоу бизнеса:Инсайдер сообщает, что актер до сих пор не может забыть свою коллегу.

В телесериале "Друзья" Мэттью Перри и Кортни Кокс играли пару, которая в итоге поженилась. Us Weekly, ссылаясь на свой источник, сообщает, что 50-летний Перри и в реальной жизни неровно дышит в сторону 55-летней Кокс.

Мэттью всегда был влюблен в нее. Он так и не смог ее забыть, — сообщает издание.

На днях поклонники сериала обрадовались новой публикации в Instagram Кортни: она выложила свежее селфи с Мэттью. Кокс сообщила, что обедала с коллегой и была невероятно счастлива увидеть его.

Известно, что с 1999 по 2013 год Кортни была замужем за Дэвидом Аркеттом. Сейчас она встречается с рок-звездой Джонни Макдэйдом. Перри встречался с Ясмин Блит, Джулией Робертс и Лиззи Каплан. Однако в последнее время актер столкнулся с проблемами со здоровьем. Перри боролся с зависимостями и прошлым летом был прикован к постели из-за перфорации органов ЖКТ.

Актер перенес тяжелую операцию и длительное восстановление, из-за чего совершенно ушел с радаров.

Недавно The Hollywood Reporter сообщили о возможном воссоединении "Друзей" — всех участников сериала планируют вновь собрать вместе для спецпроекта. Однако это подразумевает стыковку графиков всех шести звезд, и процесс организации может сильно затянуться.