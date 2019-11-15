Скачать
Пятница, 15.11.2019
Двойное гражданство в Украине смогут получить три категории граждан
Двойное гражданство в Украине смогут получить три категории граждан
Милованов: Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Кредит на покупку земли можно будет взять под 5% годовых
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

"Он так и не смог ее забыть": Мэттью Перри "всегда был влюблен" в свою коллегу

"Он так и не смог ее забыть": Мэттью Перри "всегда был влюблен" в свою коллегу
14:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Инсайдер сообщает, что актер до сих пор не может забыть свою коллегу.

В телесериале "Друзья" Мэттью Перри и Кортни Кокс играли пару, которая в итоге поженилась. Us Weekly, ссылаясь на свой источник, сообщает, что 50-летний Перри и в реальной жизни неровно дышит в сторону 55-летней Кокс.

Мэттью всегда был влюблен в нее. Он так и не смог ее забыть, — сообщает издание.

На днях поклонники сериала обрадовались новой публикации в Instagram Кортни: она выложила свежее селфи с Мэттью. Кокс сообщила, что обедала с коллегой и была невероятно счастлива увидеть его.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Guess who I had lunch with today....I KNOW!! Could I BE any happier? #realfriends

Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Известно, что с 1999 по 2013 год Кортни была замужем за Дэвидом Аркеттом. Сейчас она встречается с рок-звездой Джонни Макдэйдом. Перри встречался с Ясмин Блит, Джулией Робертс и Лиззи Каплан. Однако в последнее время актер столкнулся с проблемами со здоровьем. Перри боролся с зависимостями и прошлым летом был прикован к постели из-за перфорации органов ЖКТ.

Актер перенес тяжелую операцию и длительное восстановление, из-за чего совершенно ушел с радаров.

"Друзья" возвращаются: в HBO хотят снять спецвыпуск культового шоу

Недавно The Hollywood Reporter сообщили о возможном воссоединении "Друзей" — всех участников сериала планируют вновь собрать вместе для спецпроекта. Однако это подразумевает стыковку графиков всех шести звезд, и процесс организации может сильно затянуться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Актер, Друзья, Кортни Кокс, Мэттью Перри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Верещук сложила полномочия представителя Кабмина в парламенте
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
ВР сделала шаг к отмене госмонополии на производство спирта
ВР сделала шаг к отмене госмонополии на производство спирта
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Золотой глобус 2020: известны новые амбассадоры церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь