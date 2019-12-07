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Суббота, 07.12.2019
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Винчестеров стало больше: в промо новой серии "Сверхъестественного" появился неожиданный герой (Видео)

Винчестеров стало больше: в промо новой серии "Сверхъестественного" появился неожиданный герой (Видео)
14:36 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:После прошедших десяти лет вспомнить его сможет не каждый.

Не успели поклонники «Сверхъестественного» толком распробовать последний эпизод, как телеканал The CW уже начал дразнить их событиями, которые произойдут в восьмой серии. И сюрприз определенно удался: в тизере появляется Джейк Абель, которого в последний раз можно было увидеть аж в пятом сезоне. Актер вернулся к двойной роли Адама Миллигана и Архангела Михаила.

Короткий видеоролик толком не объясняет, какие силы вернут Сэму (Джаред Падалеки) и Дину (Дженсен Эклс) давно потерянного брата. Долгие годы он томился в клетке Люцифера (Марк Пеллегрино) без надежды на спасение, но не исключено, что после возвращения он сделает все возможное, чтобы помочь братьям в их ожесточенной борьбе с самим Богом (Роб Бенедикт).

Эпизод, получивший название «Отче наш, сущий не на небесах», по официальной информации, перенесет Сэма и Дина, занятых поисками Каса и способа победить Чака, в некие весьма неожиданные места, а также даст братьям возможность найти себе не менее неожиданных союзников.

Спойлеры: что стоит ожидать от нового промо-ролика "Сверхъестественного" (Видео) 

Восьмой эпизод заключительного сезона "Сверхъестественного" выйдет на телеканале The CW 12 декабря.

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Кино, The CW, Промо, Сверхъестественное, ериал.
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