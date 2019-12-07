Новой части "Звездных войн" посвятили серию кока-колы с эффектным дизайном (Видео)

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Суббота, 07.12.2019
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15:41 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в "Галактической охоте".

Компания Coca-Cola выпустила в Сингапуре ограниченную версию газировки без сахара со встроенными OLED-панелями в этикетке бутылок. Об этом пишет Meduza.

Выход приурочен к премьере фильма "Скайуокер. Восход – девятого эпизода "Звездных войн", завершающего космическую сагу. Доступны две версии бутылки: на одной Рэй держит синий световой меч, на другой изображен Кайло Рен с красным мечом.

При прикосновении к этикетке мечи светятся примерно пять секунд. Но ресурс встроенного аккумулятора ограничен – каждый меч может загораться не более 500 раз.

 
 
 
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Публикация от  (@cocacolasg)

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Всего компания выпустила восемь тысяч бутылок "Колы" со световыми мечами. Они будут доступны только в Сингапуре в 45 магазинах 7-Eleven, расположенных в разных точках города.

Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в "Галактической охоте" с довольно необычными правилами: надо разгадывать загадки и искать "проводников", которые позволят приобрести редкую бутылку по обычной цене.

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Фильмы, Кино, Дисней, Звездные войны, Кола, Киноман, Звездные войны: Последний джедай, Скайуокер. Восход.
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