Новой части "Звездных войн" посвятили серию кока-колы с эффектным дизайном (Видео)

Новости культуры:Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в "Галактической охоте".

Компания Coca-Cola выпустила в Сингапуре ограниченную версию газировки без сахара со встроенными OLED-панелями в этикетке бутылок. Об этом пишет Meduza.

Выход приурочен к премьере фильма "Скайуокер. Восход – девятого эпизода "Звездных войн", завершающего космическую сагу. Доступны две версии бутылки: на одной Рэй держит синий световой меч, на другой изображен Кайло Рен с красным мечом.

При прикосновении к этикетке мечи светятся примерно пять секунд. Но ресурс встроенного аккумулятора ограничен – каждый меч может загораться не более 500 раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@cocacolasg) 4 Дек 2019 в 5:00 PST

Всего компания выпустила восемь тысяч бутылок "Колы" со световыми мечами. Они будут доступны только в Сингапуре в 45 магазинах 7-Eleven, расположенных в разных точках города.

Чтобы получить лимитированную версию напитка, нужно поучаствовать в "Галактической охоте" с довольно необычными правилами: надо разгадывать загадки и искать "проводников", которые позволят приобрести редкую бутылку по обычной цене.