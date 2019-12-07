Скачать
Суббота, 07.12.2019
Лайчак о выборах в ОРДЛО: Украина должна иметь доступ к любому месту на своей территории
Лайчак о выборах в ОРДЛО: Украина должна иметь доступ к любому месту на своей территории
Пожар в Одессе: найдены тела еще двух погибших
Пожар в Одессе: найдены тела еще двух погибших
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис
Усик прибыл в Саудовскую Аравию на бой Джошуа - Руис
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"
Невеста? Наталья Могилевская намекнула на свой "особый статус"

Криминальную драму "Ирландец" на Netflix посмотрели уже 17,1 мл. человек в США

Криминальную драму "Ирландец" на Netflix посмотрели уже 17,1 мл. человек в США
19:30 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: Twitter

Новости культуры:

По статистике, собранной аналитической компанией Nielsen, в первые пять дней после выхода драмы Мартина Скорсезе на Netflix, её посмотрели больше 17,1 уникальных зрителей из США.

Для сравнения, аудитория одного из самых популярных фильмов-эксклюзивов сервиса, "Птичьего короба" (Bird Box), за первую неделю составила примерно 26 миллионов человек.

В Nielsen отметили, что в день релиза, 27 ноября, фильм Скорсезе посмотрели в среднем от 2,6 до 3,9 миллиона американских пользователей Netflix.

При этом картину, которая длится 3,5 часа, выключали раньше титров не чаще, чем другие фильмы, доступные в сервисе. За первые же сутки 751 тысяча американцев посмотрела "Ирландца" от начала до конца — это 18% от общего числа зрителей. У других картин похожая статистика: "Птичий короб" досмотрели 18% людей, а El Camino — 11%.

Новой части "Звездных войн" посвятили серию кока-колы с эффектным дизайном (Видео)

Так как точных цифр от самого Netflix на данный момент нет, успех "Ирландца" трудно оценить. Аналитики подчёркивают, что число зрителей в первые дни для такой картины не настолько важно, так как для онлайн-кинотеатра это в первую очередь — шанс заработать престижные кинонаграды, включая "Оскар".

Ранее глава Netflix по оригинальным фильмам Скотт Стубер обещал, что компания планирует чаще раскрывать статистику просмотров, но пока что работает над системой отчётности. Он также отметил, что точно знает, сколько человек оформили подписку на сервис именно ради "Ирландца", однако не назвал цифру.

Криминальная драма Мартина Скорсезе уже получила несколько наград — в том числе премию NYFCC и премию Национального совета кинокритиков США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Рейтинги, Съемки, Ирландец, Кинолента, Роберт Де Ниро, Netflix.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
04 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
05 Маникюр 2020: роскошный дизайн с втиркой (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Закрытое заседание СНБО: Данилов поведал о чем шла речь
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В Гаагу передали факты о казнях украинских военных на Донбассе
В 2020 Apple планирует представить пять моделей нового поколения iPhone
В 2020 Apple планирует представить пять моделей нового поколения iPhone
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь