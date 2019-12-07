Криминальную драму "Ирландец" на Netflix посмотрели уже 17,1 мл. человек в США

Новости культуры:

По статистике, собранной аналитической компанией Nielsen, в первые пять дней после выхода драмы Мартина Скорсезе на Netflix, её посмотрели больше 17,1 уникальных зрителей из США.

Для сравнения, аудитория одного из самых популярных фильмов-эксклюзивов сервиса, "Птичьего короба" (Bird Box), за первую неделю составила примерно 26 миллионов человек.

В Nielsen отметили, что в день релиза, 27 ноября, фильм Скорсезе посмотрели в среднем от 2,6 до 3,9 миллиона американских пользователей Netflix.

При этом картину, которая длится 3,5 часа, выключали раньше титров не чаще, чем другие фильмы, доступные в сервисе. За первые же сутки 751 тысяча американцев посмотрела "Ирландца" от начала до конца — это 18% от общего числа зрителей. У других картин похожая статистика: "Птичий короб" досмотрели 18% людей, а El Camino — 11%.

Так как точных цифр от самого Netflix на данный момент нет, успех "Ирландца" трудно оценить. Аналитики подчёркивают, что число зрителей в первые дни для такой картины не настолько важно, так как для онлайн-кинотеатра это в первую очередь — шанс заработать престижные кинонаграды, включая "Оскар".

Ранее глава Netflix по оригинальным фильмам Скотт Стубер обещал, что компания планирует чаще раскрывать статистику просмотров, но пока что работает над системой отчётности. Он также отметил, что точно знает, сколько человек оформили подписку на сервис именно ради "Ирландца", однако не назвал цифру.

Криминальная драма Мартина Скорсезе уже получила несколько наград — в том числе премию NYFCC и премию Национального совета кинокритиков США.