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Появился первый трейлер к супергеройскому фильму "Чудо-женщина 2" (Видео)

Появился первый трейлер к супергеройскому фильму "Чудо-женщина 2" (Видео)
10:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Кинокомпания Warnes Bros. сразу после 20-секундного тизера представила несколькоминутный первый трейлер.

Как и обещали создатели картины "Чудо-женщина: 1984", первый трейлер к фильму появился в сети накануне, 8 декабря. Кажется, в ближайшие полгода фанатам супергеройской ленты стоит ждать немало сюрпризов от создателей, которые изрядно стараются подогреть интерес у поклонников, которые в ожидании "Чудо-женщины 2".

Видео появилось на популярных ютуб каналах, в частности, KinoCheck International.

Стоит добавить, что в одном из интервью новая глава кинокомпании Warnes Bros. Энн Снафф призналась, что в их компании именно Чудо-женщину считают основным персонажем DC. А также она назвала ее роль в комиксах DC важнее, чем Супермен и Бэтмен. Поэтому, фанаты персонажа могут быть уверены – их ждет потрясающая экранизация. 

Напомним, главную роль в фильме "Чудо-женщина 2" сыграет израильская актриса с украинскими корнями Гадот. На днях на своей странице в инстаграме она опубликовала первый эффектный тизер ленты с ее участием.

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Сюжет "Чудо-женщины: 1984" разворачивается вокруг той же самой героини, которая продолжает отстаивать феминистские взгляды и воевать за мир и справедливость. Однако самым большим сюрпризом для поклонников фильма станет появление нового персонажа – бизнесмена Максвелла Лорда. Он пришел, чтобы получить власть над всем миром. Лорд мечтает о всемогуществе и ищет магические артефакты по всему миру. Одной из его находок стала Энн Миневра, известный археолог, которую он превратил в монстра Гепарда. Именно с ней придется вести борьбу Чудо-женщине Диане.

Компанию Гадот на съемочной площадке также составили зрителями Стивен Тревор, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Габриэлла Уайлд, Крис Пайн и другие. Режиссером фильма "Чудо-женщина 2" выступила Пэтти Дженкинс. Дата выхода фильма "Чудо-женщина: 1984" запланирована на июнь 2020 года.

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