Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд

Новости культуры:В конце 2019 года Disney удалось побить все возможные рекорды.

Об успехах киногиганта Walt Disney ходят легенды, ведь едва ли не каждое их творение получает лучшие отзывы и собирает наибольшие суммы в кинотеатрах. Disney – организация, которую считают конкурентом едва ли не все кинокомпании мира. Казалось бы, что может превознести ее труд еще больше? Однако корпорации удалось превзойти саму себя.

О новом абсолютном рекорде компании Walt Disney сообщает издание Deadline.

В источнике говорится, что корпорация в который раз стала рекордсменом в категории "кассовые сборы" текущего года. Ведь общая выручка киногиганта составляет более 10 миллиардов долларов. Предыдущий и самый высокий рекорд за последнее годы также принадлежал Disney. В 2016 году компания заработала 7,6 миллиарда долларов. К концу 2019 года их рекорд не смогла побить ни одна кинокомпания.

Так, из десяти заработанных миллиардов долларов 3,28 миллиарда были получены из Северной Америки, а 6,72 миллиарда долларов – за ее пределами.

К тому же, в этой сумме не учитывали кассовые сборы студии Fox, которая принадлежит Walt Disney. При добавлении их выручки общий кассовый сбор Disney составит 11,94 миллиарда долларов. Наибольший заработок компании принес фильм "Мстители: Финал" (2,79 миллиарда долларов), "Король Лев" (1,65 миллиарда долларов) и "Капитан Марвел" (1,13 миллиарда долларов).

Также стоит добавить, что на момент подсчета кассовых сборов прокат "Ледяного сердца 2" не был завершен, а "Звездные войны 9" даже не вышли на большой экран. Кинокритики считают, что каждая из этих картин принесет компании как минимум по 1 миллиарду долларов.