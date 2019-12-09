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"Супергеройское" умение Райана Рейнольдса спасло актера от поклонников (Видео)

"Супергеройское" умение Райана Рейнольдса спасло актера от поклонников (Видео)
15:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Актер "Дэдпула" Райан Рейнольдс попал в курьезную ситуацию.

Знаменитый актер, сыгравший антигероя комиксов компании Marvel Дэдпула, попал в забавную ситуацию во время презентации фильма "Свободный парень". На Райана Рейнольдса хлынула толпа поклонников. Однако актеру удалось спастись от такой любви виртуозным прыжком.

43-летний канадский актер оказался на пике своей популярности после главной роли в комедийном боевике "Дэдпул". Очевидно, его супергеройское умения, которые он продемонстрировал во время съемок, пригодились и в реальной жизни.

В субботу, 7 декабря, в Бразилии состоялся фестиваль Comic Con Experience. Райан Рейнольдс стал гостем мероприятия и представил комедийный фильм "Свободный парень", в котором он сыграет главную роль.

Актер приблизился к поклонникам, которые плотно окружили сцену. Восторженные зрители не удержались и хлынули прямо на актера. Они сломали забор и один за другим стали падать. Чудом Райану Рейнольдсу удалось выскочить обратно на сцену. Через секунду он оправился от шока и спустился, чтобы помочь фанатам подняться.

Режиссером комедии "Свободный парень", в которой сыграет Райан Рейнольдс, выступил легендарный американский кинопродюсер Шон Леви. Он прославился своей работой над фильмом "Ночь в музее" и научно фантастическим сериалом "Очень странные дела".

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По словам актера, сюжет фильма предполагает путешествие невинного героя по циничному миру. Он сыграет кассира в банке, которому пришлось пережить 17 ограблений в день. Как выяснилось, он просто находился в игре под названием "Свободный город".

Мировая премьера ленты состоится 3 июля 2020 года.  

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Знаменитости, Звезды, Актер, Райан Рейнольдс, Курьезы.
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