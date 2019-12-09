Певец Сэм Смит признался в любви к Шайе ЛаБафу

Новости шоу бизнеса:Нетрадиционное самоопределение сделало жизнь Сэма интереснее, но сложнее.

В пятницу Сэм Смит рассказал в интервью SiriusXM’s Hits 1 о том, что ему нравится актер Шайа ЛаБаф. Певец признался, что ЛаБаф его заводит. Он сказал, что сейчас ни с кем не встречается, но не уверен, что отношения с Шайей возможны.

Я не думаю, что он гей. Но я был бы рад быть его первым, — поделился Сэм.

Напомним, Сэм Смит, по собственному признанию, считает себя одновременно и мужчиной, и женщиной. Недавно он огорошил общественность просьбой говорить о нем, используя местоимения "они/их".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam Smith (@samsmith) 5 Дек 2019 в 8:28 PST

Иногда я подаю себя с мужской стороны, иногда — с женской, но когда я застреваю посередине, мне становится тяжело и грустно. Потому что тогда я не осознаю, кто я, где я, что я делаю, и сам себя не понимаю, — комментировал Сэм свое ощущение.

Певец признался, что за демонстрацию своей женственности получал тумаки от парней. А его просьба обращаться к нему во множественном числе сбивает с толку всех, кто с ним общается. Некоторые западные СМИ и интервьюеры стараются исполнить пожелание звезды. Смит восторженно реагирует, когда собеседники учитывают его предпочтение с местоимением. Но довольно часто эта причуда играет с ним злую шутку.

Изменив местоимения, я почувствовал невероятную свободу. Будто гора с плеч. Но на смену одной боли пришла другая боль. Люди не любят такую разницу и реагируют оскорблениями, — говорит Смит и верит, что со временем люди привыкнут к таким, как он.