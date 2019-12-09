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Певец Сэм Смит признался в любви к Шайе ЛаБафу

Певец Сэм Смит признался в любви к Шайе ЛаБафу
12:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

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В пятницу Сэм Смит рассказал в интервью SiriusXM’s Hits 1 о том, что ему нравится актер Шайа ЛаБаф. Певец признался, что ЛаБаф его заводит. Он сказал, что сейчас ни с кем не встречается, но не уверен, что отношения с Шайей возможны.

Я не думаю, что он гей. Но я был бы рад быть его первым, — поделился Сэм.

Напомним, Сэм Смит, по собственному признанию, считает себя одновременно и мужчиной, и женщиной. Недавно он огорошил общественность просьбой говорить о нем, используя местоимения "они/их". 

 
 
 
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Публикация от Sam Smith (@samsmith)

Иногда я подаю себя с мужской стороны, иногда — с женской, но когда я застреваю посередине, мне становится тяжело и грустно. Потому что тогда я не осознаю, кто я, где я, что я делаю, и сам себя не понимаю, — комментировал Сэм свое ощущение.

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Певец признался, что за демонстрацию своей женственности получал тумаки от парней. А его просьба обращаться к нему во множественном числе сбивает с толку всех, кто с ним общается. Некоторые западные СМИ и интервьюеры стараются исполнить пожелание звезды. Смит восторженно реагирует, когда собеседники учитывают его предпочтение с местоимением. Но довольно часто эта причуда играет с ним злую шутку.

Изменив местоимения, я почувствовал невероятную свободу. Будто гора с плеч. Но на смену одной боли пришла другая боль. Люди не любят такую разницу и реагируют оскорблениями, — говорит Смит и верит, что со временем люди привыкнут к таким, как он.

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Знаменитости, Артист, Певец, Сэм Смит, Шай ЛаБаф.
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