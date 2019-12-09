Объявлены претенденты на премию Critics' Choice Awards 2020

Новости культуры:Наибольшее количество номинаций получили фильмы "Ирландец" и "Однажды в Голливуде".

Ежегодная кинопремия "Выбор критиков" (Critics' Choice Movie Awards) представила свой список кандидатов на награду 2020 года.

В конце 2019 года немало знаковых кинопремий начинают объявлять вероятных претендентов или же избранных кандидатов на выдающиеся номинации. Так, список претендентов на Critics 'Choice Awards 2020 тоже появился в сети сегодня, 9 декабря.

Так, в категории "Лучший фильм" номинированы такие фильмы: "Ирландец", "Однажды в Голливуде", "1917", "Ford против Ferrari", "Кролик Джоджо", "Джокер", "Маленькие женщины", "Брачная история" и "Паразиты".

Квентина Тарантино представили сразу в двух номинациях – "Лучший режиссер" и "Лучший сценарист". А в категории "Лучший фильм в жанре экшн" номинированы "Джон Уик 3", "Мстители: Финал", "Ford против Ferrari" и "Человек-паук: Вдали от дома".

Называться лучшим фантастическим фильмом или фильмом ужасов сможет одна из таких картин: "К звездам", "Мстители: Финал", "Солнцестояние" или "Мы". А за звание "Лучшего анимационного фильма будут" бороться "Ледяное сердце 2", "История игрушек 4" и "Как приручить дракона 3".