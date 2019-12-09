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Вампирская сага "Сумерки" может получить продолжение

Вампирская сага "Сумерки" может получить продолжение
12:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Шестая часть фильма "Сумерки" расскажет историю главного героя – Эдварда Каллена.

Фанаты драматично-фэнтезийной саги "Сумерки" наконец увидят долгожданное продолжение ленты. Однако в виде приквела.

Первый эпизод "Сумерек" вышел на большой экран в 2008 году. Он сразу завоевал сердца ценителей фэнтезийного жанра, поэтому сага получила целых пять частей, в каждой из которых развивалась история рода Калленов и семьи Свон.

Да, последний фильм под названием "Сумерки Сага: Рассвет – Часть 2" вышел в 2012 году, после чего в сети только ходили слухи об ожидаемом продолжении. Однако, как сообщает издание We Got This Covered, франшиза таки получит новый эпизод.

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В Голливуде начали съемки приквела об Эдварде Каллене. Как отмечается в источнике, фильм расскажет о детстве мальчика, который в юности станет вампиром, взрослении и периоде становления в жизни. В предыдущих пяти частях роль харизматичного и красивого кровопийцы сыграл Роберт Паттинсон, однако сейчас он готовится сыграть Бэтмена, поэтому, вероятно, этот образ достанется другому актеру.

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Фильмы, Кино, Сумерки, Вампирская сага.
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