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Осталось дождаться 1 января: новый сезон "Доктора Кто" стартует самой масштабной серией

Осталось дождаться 1 января: новый сезон "Доктора Кто" стартует самой масштабной серией
17:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Пока все постепенно готовятся к Новому году, фанаты "Доктора Кто" ждут наступления 2020-го не ради праздника.

Шоураннер сериала Крис Чибнелл продолжает подогревать и так нешуточный интерес зрителей, понемногу рассказывая о том, что ждет их в новых эпизодах.

В недавнем интервью изданию Deadline продюсер нескромно, но искренне заявил, что премьера двенадцатого сезона станет, пожалуй, самым масштабным и амбициозным проектом за всю историю «Доктора Кто». По словам Чибнелла, состоящий из двух частей эпизод будет больше похож на настоящий полнометражный фильм.

Я думаю, это, вероятно, самый большой эпизод с Доктором, который мы когда-либо делали, — поделился Крис.

 
 
 
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When intelligence agents around the world come under attack from alien forces, MI6 turns to the only person who can help: The Doctor. 'Spyfall' premieres New Year's Day at 8pm on @bbcamerica. #DoctorWho

Публикация от Doctor Who (@doctorwho_bbca)

Также он добавил, что Джоди Уиттакер понадобилась для съемок вся ее физическая выносливость, ведь фанатов шоу ждет множество трюков и стремительная смена локаций. Все вместе будет напоминать захватывающий боевик, но при этом никуда не денутся и искренность и эмоциональность, которые так ценят в сериале его почитатели.

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Первый эпизод двенадцатого сезона, в котором также задействованы Стивен Фрай и Ленни Генри, покажет, как Доктор Кто приходит на помощь британским спецслужбам после нападения инопланетных сил. Долгожданная премьера состоится на BBC One и BBC America 1 января 2020 года.

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Кино, Сериал, Новый год, Доктор Кто, Новый сезон.
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