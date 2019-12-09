Фильм "Рождественские хроники" получит продолжение

Новости культуры:Режиссер "Один дома" снимет вторую часть фильма, которое выйдет на Netflix.

Фильм "Рождественские хроники", где Курт Рассел сыграл Санта-Клауса в современном мире, получит продолжение на Netflix.

Как сообщает looper, приключенческую ленту "Рождественские хроники 2" снимет режиссер Крис Коламбус, известный по двум частям комедии "Один дома" и первым фильмам про Гарри Поттера.

В сиквеле Курт Рассел и Голди Хоун вновь предстанут в образе мистера и миссис Клаус. К своим ролям также вернутся Кимберли Уильямс-Пэйсли и Джуда Льюис, а компанию им составят Джазир Бруно ("Атланта") и Джулиан Деннисон ("Дэдпул 2").

The Christmas Chronicles 2, coming next holiday season pic.twitter.com/zYVPwxKdbk — See What's Next (@seewhatsnext) December 6, 2019

"Рождественские хроники 2" выйдут на Netflix в декабре 2020 года.