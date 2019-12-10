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Вышел первый тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори (Видео)

Вышел первый тизер комедийного сериала "Пятая авеню" с Хью Лори (Видео)
10:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Многоэпизодная лента получила название самой популярной улицы в Нью-Йорке – "Пятая авеню" (Avenue 5).

Телеканал HBO продолжает удивлять фанатов премьерами, среди которых оказалась многоэпизодная лента комедийного жанра "Пятая авеню" (Avenue 5). Главную роль в сериале исполнил английский актер и комик Хью Лори.

60-летнему актеру Хью Лори, который известен также как писатель, комик и музыкант, удалось получить главную роль в юмористическом сериале от HBO. 

Первый тизер к сериалу появился на ютуб-канале HBO еще 17 ноября, а первый трейлер создатели комедийной ленты опубликовали на видео-ресурсе на прошлых выходных, 8 декабря. 

Главную роль в сериале сыграл Хью Лори, который наиболее известен своей ролью в ленте "Доктор Хаус". В новом проекте он превратился в кавалера ордена Британской империи.

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Как сообщают создатели ленты, идея такого сериала зародилась у итальянского режиссера и сатирика Армандо Януччи. По сюжету сериала "5 Авеню", комик живет в мире, где уже давно наступило будущее, а космическое пространство превратилось из недостижимой дали в самое популярное туристическое направление. Человек, душа которого требует приключений, а сам он мечтает доказать другим свою крутость, отправляется в круиз космическим лайнером. Однако в процессе путешествия по космосу он понимает, что не совсем готов к такому турне.

Премьера сериала "Авеню 5" запланирована на 19 января 2020 года.

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Фильмы, Хью Лори, Кино, Трейлер, Сериалы, Тизер, Пятая Авеню.
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