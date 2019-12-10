Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 9, 10 серии (Видео)

Новости культуры:Как неожиданно сложилась судьба главных героев, и что из этого вышло?

На прошлой неделе на телеканале "1+1" вышел сериал "Папик", который сразу стал одной из любимых комедий зрителей.

Уже через несколько дней 1 сезон комедийного сериала "Папик" завершится и зрители смогут оценить, чего добились пенсионер Александр Николаевич и охотница на "папиков" Лиза.

Напомним, по сюжету, главный герой, который в прошлом был известным актером, решил совершить самоубийство. Однако в гроб захотел лечь красивым, как в молодости. Поэтому пошел принарядиться в популярный барбершоп. Там ему гостеприимно налили вкусного виски, после которого тот попал в ночной клуб.

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Лиза после потери своего потенциального жениха знатно напилась, и Александр решил ее прокатить с ветерком, развеять, а заодно приехать на свадьбу к своей внучке.

По дороге Лиза попадает впросак и скандалит с водителем-дальнобойщиком. Он начинает ее преследовать. А на привале ночью Лиза рассказывает Александру о своей семье.

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По приезду в города, Александр оставляет Лизу гулять, а сам хочет пойти к дочке, но ему не хватает смелости. Он встречает старых знакомых и они до ночи выпивают. В это время Лиза знакомится с подростками в парке, и они упиваются пивом. На следующий день Александр тащит Лизу на свадьбу, там напивается, устраивает дебош, но все так же не хочет ни в чем признаваться ей.