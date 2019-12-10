Украинский детектив заработал престижную награду (Видео)

Новости культуры:Фильм "Посторонний" получил награду международного фестиваля в Токио.

Украинский эзотерический детектив "Посторонний" (Stranger) Дмитрия Томашпольского получил награду международного кинофестиваля Bloodstained Indie Film в Токио, в секции SCI-FI (фантастика).

Как сообщает Госкино в Facebook, всего в конкурсе в этой номинации боролись 15 фильмов из США, Японии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и других стран мира.

Это уже шестой международный кинофестиваль с участием "Постороннего" фильм был представлен в Южной Корее, США и Канаде, на очереди - Индия и Колумбия. В Онтарио на Международном кинофестивале хорроров Terror In The Bay Film Festival "Посторонний" получил награду за лучшую операторскую работу (оператор-постановщик - Сергей Смычок).

Главные роли в картине исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Согласно синопсису, команда по синхронному плаванию исчезла под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропала во время приема ванны. Каким образом эти дела связаны и какое отношение к ним имеет кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховской, в карьере которой нет ни одного нераскрытого дела. А еще ей предстоит выяснить, кто она на самом деле.

В украинский прокат фильм "Посторонний" выйдет в 2020 году.