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Disney снимет спин-офф про принца Андерса из "Аладдина" (Видео)

Disney снимет спин-офф про принца Андерса из "Аладдина" (Видео)
15:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:После успеха в прокате создатели приключенческого фильма решили снять продолжение в виде многосерийного спин-оффа, в котором главным героем встанет принц Андерс.

Экранизированная сказка "Аладдин", которую создала студия Disney, подорвала американский кинематограф весной 2019 года. 

О том, что популярная сказка "Аладдин" получит спин-офф-сериал сообщает издание Variety.

После завершения съемок эпизоды о принце Андерсе будут показывать на стриминговом сервисе Disney+. В источнике также отмечается, что продюсерами фильма выступят Дэн Лин и Джонатан Эйрих, а главную роль сыграет американский актер Билли Магнуссен. Авторы идеи подтвердили, что персонаж Аладдина ни разу не появится в продолжении, а принц Андерсон будет единственным главным героем, поскольку в оригинальном фильме 2019 года он сыграл второстепенную роль. 

Появился второй трейлер фильма "Сумасшедшая свадьба 2" (Видео)

А на сайте издания The Hollywood Reporter сообщается, что актер якобы сам предложил идею сериала с ним в главной роли, а также уже успел обсудить детали сюжета. Стоит добавить, что принц Андерс был придуман специально для римейка 2019 года, поскольку в оригинальной части такого героя нет. По сюжету фильма "Аладдин", он сватался к принцессе Жасмин, которая предпочла Аладдина.

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Фильмы, Кино, Дисней, Смотреть, Аладдин.
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