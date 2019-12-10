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В ожидании сказки: вышел новый тизер фильма "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" (Видео)

В ожидании сказки: вышел новый тизер фильма "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" (Видео)
18:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:Совсем скоро украинские зрители смогут насладиться комедийной сказкой "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

Семейная картина о казаках, их роде, рае и аде уже скоро выйдет в украинский прокат, чтобы радовать любителя отечественного юмора. Государственное агентство Украины по вопросам кино обнародовало второй тизер к комедийной сказке "Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое".

Короткий видеоролик сразу же захватил расположение украинцев и поразил создателей кино большим количеством просмотров и положительных отзывов о представленном тизере. Похоже, украинцам не хватало подобной комедии.

Как сообщается на фейсбук-странице фильма, причудливая украинская сказка станет продолжением веселого казацкого химородництва Котляревского и Гоголя.

А в основу ленты положен сюжет одного из самых популярных сказочников Украины Сашка Лирника (Александр Власюк, – настоящее имя сценариста). В продюсерское кресло сел Евгений Дяченко, а режиссером выступил Михаил Костров. Создатели картины обещают, что она будет наполнена украинским народным юмором, а также тесно связана с фольклором, мифологией и верованиями.

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Дата выхода фильма запланирована на 1 января 2020 года.

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Кино, Фильм, Украинский фильм, Адская Хоругвь или Рождество Казацкое, Комедийная сказка.
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