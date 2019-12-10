Историческое достижение: компания Disney собрала в мировом прокате рекордную сумму

Новости культуры:В 2019 году фильмы студии Disney установили новый абсолютный рекорд среди голливудских компаний.

Disney стал первой студией, которой удалось преодолеть отметку в более 10 млрд долл.. При этом в прокат еще не вышел девятый эпизод "Звездных войн".

Отмечается, что почти треть этой суммы (3,28 млрд долл.) приходится на американский прокат, остальное (6,72 млрд долл.) — сборы в других странах.

Предыдущий рекорд в размере 7,6 млрд долл. также принадлежал Disney и был установлен в 2016 году.

Последним хитом студии стал анимационный фильм "Холодное сердце-2", который уже собрал более 900 млн долл. Мультфильм может стать шестым для студии, получившим в прокате более 1 млрд долл. в этом году. Ранее столько же заработали в прокате "Мстители: Финал" (собрав 2,7902 млрд долл., стал самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд "Аватара"), а также "Капитан Марвел", "Человек-паук: Вдали от дома", "Аладдин" и "История игрушек-4".