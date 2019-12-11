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Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 11, 12 серии (Видео)

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 11, 12 серии (Видео)
10:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Вчера, 10 декабря, в вечернем эфире 1+1 телезрители смотрели онлайн премьеру новых серий ситкома ПАПИК.

Предлагаем вам посмотреть 11 и 12 серии сериала "Папик", которые вышли на телеканале "1+1" накануне, 10 декабря.

Сериал "Папик" все больше захватывает сердца украинских телезрителей Так как, интересные приключения пенсионера Александра Николаевича, а также молодой хищницы Лизы вряд ли смогли оставить кого-то равнодушным.

Что было в 11 серии 

Дед случайно подслушивает, как Лиза поет в душе, и решает отвести ее на прослушивание в музыкальное училище. Александр Николаевич начинает ухаживать за старой знакомой Антониной, пытаясь ей понравиться. Лиза знакомится с инструктором фитнесс-клуба, который выручает ее в трудный момент.

Что было в 12 серии 

Комедийный сериал "Папик": смотреть онлайн 9, 10 серии (Видео)

Александр Николаевич начинает снимать собственный блог. Эльдар приглашает Лизу сниматься с ним в кино. Девушка влюбляется в парня. Благодаря появлению Эльдара, жизнь Лизы становится намного красочнее и интереснее.

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Все по теме:

Сериал, Украинский сериал, Станислав Боклан, Папик.
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